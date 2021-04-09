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Катерина Борисевич, Катерина Андреева и Дарья Чульцова удостоены премии «Гонар журналістыкі»

09.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Журналистки TUT.BY и Белсат стали лауреатами премии имени Алеся Липая. Все они сейчас за решеткой.

Катерина Борисевич, Катерина Андреева и Дарья Чульцова удостоены премии «Гонар журналістыкі»

Ирина Левшина, директор и главный редактор БелаПАН (слева), дочь Алеся Липая — Алеся (справа). Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— В этом году критериям премии соответствуют многие представители белорусских медиа — и те, кто брошен за решетку, и те, кто продолжает делать свою работу в условиях беспрецедентных репрессий. Но именно Катерина Борисевич, Екатерина Бахвалова (Андреева) и Дарья Чульцова стали первыми, кто осужден по уголовным статьям за выполнение своего профессионального долга, — отметила директор и главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина, сообщает TUT.BY.


Катерина Борисевич, Катерина Андреева и Дарья Чульцова удостоены премии «Гонар журналістыкі»

Ранее Екатерину Андрееву, Дарью Чульцову и Катерину Борисевич назвали журналистами 2020 года. Такое решение приняло правозащитное сообщество Беларуси

Премия «Гонар журналістыкі» вручается третий год подряд в день рождения журналиста Алеся Липая (умер в августе 2018 года), основателя первого независимого информационного агентства в Беларуси.

 
 
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Журналистки TUT.BY и Белсат стали лауреатами премии имени Алеся Липая. Все они сейчас за решеткой.
 
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