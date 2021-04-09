|
Катерина Борисевич, Катерина Андреева и Дарья Чульцова удостоены премии «Гонар журналістыкі»
09.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Журналистки TUT.BY и Белсат стали лауреатами премии имени Алеся Липая. Все они сейчас за решеткой.
Ирина Левшина, директор и главный редактор БелаПАН (слева), дочь Алеся Липая — Алеся (справа). Фото: Сергей Балай, TUT.BY
— В этом году критериям премии соответствуют многие представители белорусских медиа — и те, кто брошен за решетку, и те, кто продолжает делать свою работу в условиях беспрецедентных репрессий. Но именно Катерина Борисевич, Екатерина Бахвалова (Андреева) и Дарья Чульцова стали первыми, кто осужден по уголовным статьям за выполнение своего профессионального долга, — отметила директор и главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина, сообщает
Ранее Екатерину Андрееву, Дарью Чульцову и Катерину Борисевич
Премия «Гонар журналістыкі» вручается третий год подряд в день рождения журналиста Алеся Липая (умер в августе 2018 года), основателя первого независимого информационного агентства в Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналистки TUT.BY и Белсат стали лауреатами премии имени Алеся Липая. Все они сейчас за решеткой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)