Катерина Борисевич, Катерина Андреева и Дарья Чульцова удостоены премии «Гонар журналістыкі»

Источник материала: Салiдарнасць

Журналистки TUT.BY и Белсат стали лауреатами премии имени Алеся Липая. Все они сейчас за решеткой.





Ирина Левшина, директор и главный редактор БелаПАН (слева), дочь Алеся Липая — Алеся (справа). Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— В этом году критериям премии соответствуют многие представители белорусских медиа — и те, кто брошен за решетку, и те, кто продолжает делать свою работу в условиях беспрецедентных репрессий. Но именно Катерина Борисевич, Екатерина Бахвалова (Андреева) и Дарья Чульцова стали первыми, кто осужден по уголовным статьям за выполнение своего профессионального долга, — отметила директор и главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина, сообщает TUT.BY .







Ранее Екатерину Андрееву, Дарью Чульцову и Катерину Борисевич назвали журналистами 2020 года . Такое решение приняло правозащитное сообщество Беларуси

Премия «Гонар журналістыкі» вручается третий год подряд в день рождения журналиста Алеся Липая (умер в августе 2018 года), основателя первого независимого информационного агентства в Беларуси.