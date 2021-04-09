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Так часто в последнее время слышу: «Оруэлл отдыхает», «Кафка отдыхает»... А что? Мы и правда можем гордиться замечательным отдыхом, который мы устроили этим двум писателям. Они заслужили. (Артур Соломонов)
09.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Так часто в последнее время слышу: «Оруэлл отдыхает», «Кафка отдыхает»... А что? Мы и правда можем гордиться замечательным отдыхом, который мы устроили этим двум писателям. Они заслужили.
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Так часто в последнее время слышу: «Оруэлл отдыхает», «Кафка отдыхает»... А что? Мы и правда можем гордиться замечательным отдыхом, который мы устроили этим двум писателям. Они заслужили. (Артур Соломонов)
Так часто в последнее время слышу: «Оруэлл отдыхает», «Кафка отдыхает»... А что? Мы и правда можем гордиться замечательным отдыхом, который мы устроили этим двум...
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