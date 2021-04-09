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Госдеп США: Россия ответит за все

09.04.2021 13:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Госдеп США: Россия ответит за все
Иллюстративное фото
Соединенные Штаты потребовали от российских властей сделать все, чтобы обеспечить безопасность Алексею Навальному.

Соединенные Штаты ясно дали понять, что Россия будет привлекаться к ответственности всякий раз, когда власти этой страны осуществляют враждебные действия, заявил в четверг Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента, передает Голос Америки.

Отвечая на вопрос журналиста во время пресс-брифинга, Прайс сказал, что арест и заключение в тюрьму оппозиционера Алексея Навального было связано в первую очередь с тем, что политик занимался разоблачением деятельности «коррумпированного режима».

«Конечно, мы обеспокоены сообщениями о том, что здоровье Навального ухудшается и что он объявил голодовку, потребовав оказания внешней медицинской помощи. Мы призываем власти принять все необходимые меры для обеспечения его безопасности и здоровья. Мы также повторяем наш призыв к его немедленному освобождению и к прекращению преследования его сторонников», - заявил представитель Госдепартамента.


Прайс не стал уточнять, что именно планирует предпринять администрация Джо Байдена для того, чтобы противостоять России, отметив, что «если Москва продолжит идти по этому пути, то, как мы ясно дали понять, мы будем требовать, чтобы Москва понесла за это ответственность».

Прайс напомнил, что речь идет об участии России в хакерской атаке на SolarWinds, вмешательстве в американские выборы, покушении на убийство, аресте и тюремном заключении Навального, а также о предполагаемом вознаграждении, которое предлагалось россиянами талибам за убийство американских солдат в Афганистане.

«Мы действительно намерены требовать, чтобы Россия понесла ответственность за эти действия», - заявил Прайс, добавив, что США хотели бы установить «стабильные и предсказуемые отношения» с Россией. Однако «именно российское правительство и Кремль до сих пор вносит нестабильность в наши отношения», подчеркнул Нед Прайс.
 
 
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Иллюстративное фото Соединенные Штаты потребовали от российских властей сделать все, чтобы обеспечить безопасность Алексею Навальному.Соединенные Штаты ясно...
 
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