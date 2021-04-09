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Андрей Нечаев. Финансовая катастрофа в регионах

09.04.2021 13:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Андрей Нечаев. Финансовая катастрофа в регионах
Андрей Нечаев
Я уже много лет толкую о возврате к «бюджетному федерализму», имея в виду перераспределение бюджетных ресурсов из центра в регионы и местному самоуправлению.

Похоже, ситуация с финансами регионов становится критической. Суммарный дефицит региональных бюджетов по итогам 2020 составил 677 млрд рублей и в абсолютных цифрах стал максимальным с 2006 года. У 15 регионов дефицит превысил 10% собственных доходов, а у 7 регионов — оказался выше 20%. В общей сложности, чтобы покрыть дефицит субъекты заняли 383 млрд рублей и увеличили суммарную долговую нагрузку на 18%.

Следствие дыр в бюджете — провалы в экономике: по итогам 2020 в 51 субъекте снизились инвестиции и промышленное производство, в 75 упали реальные доходы населения.

Премьер Мишустин поручил министру Антону Силуанову за четыре дня предложить, как решить проблему с долгами субъектов.

Силуанов должен дать предложения по замещению рыночной задолженности регионов бюджетными кредитами и по реструктуризации федеральных кредитов.

А до 15 апреля Минфин совместно с Минэкономразвитие обязали придумать новые финансовые инструменты кредитования регионов в 2022-24 гг.

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля раскритиковал губернаторов, допустивших попадание в «долговую ловушку» и пригрозил поместить их самих «в ловушку соответствующую».

Можно, конечно, давать поручения министрам и пугать губернаторов, но денег в регионах от этого сильно не прибавится. Нужно кардинально менять бюджетную систему и межбюджетные отношения, как я давно предлагаю.
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