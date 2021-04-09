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Андрей Нечаев

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Андрей Нечаев. Финансовая катастрофа в регионах Похоже, ситуация с финансами регионов становится критической

Похоже, ситуация с финансами регионов становится критической. Суммарный дефицит региональных бюджетов по итогам 2020 составил 677 млрд рублей и в абсолютных цифрах стал максимальным с 2006 года. У 15 регионов дефицит превысил 10% собственных доходов, а у 7 регионов — оказался выше 20%. В общей сложности, чтобы покрыть дефицит субъекты заняли 383 млрд рублей и увеличили суммарную долговую нагрузку на 18%.Следствие дыр в бюджете — провалы в экономике: по итогам 2020 в 51 субъекте снизились инвестиции и промышленное производство, в 75 упали реальные доходы населения.Премьер Мишустин поручил министру Антону Силуанову за четыре дня предложить, как решить проблему с долгами субъектов.Силуанов должен дать предложения по замещению рыночной задолженности регионов бюджетными кредитами и по реструктуризации федеральных кредитов.А до 15 апреля Минфин совместно с Минэкономразвитие обязали придумать новые финансовые инструменты кредитования регионов в 2022-24 гг.Президент РФ Владимир Путин 1 апреля раскритиковал губернаторов, допустивших попадание в «долговую ловушку» и пригрозил поместить их самих «в ловушку соответствующую».Можно, конечно, давать поручения министрам и пугать губернаторов, но денег в регионах от этого сильно не прибавится. Нужно кардинально менять бюджетную систему и межбюджетные отношения, как я давно предлагаю.