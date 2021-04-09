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Александра Шесткова / «Белсат»

«Никогда не боялась озвучивать свою точку зрения и отстаивала ее до конца на всех уровнях. Для меня важно, в какой стране будут жить мои внуки, и я не хочу, чтобы у них был повод чего-то бояться», — говорила она.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержана одна из подписантов письма против насилия педагог Александра Шестакова «Маму забрали», — написал в социальных сетях ее сын Никита.

«Маму забрали», — написал он.Подробности пока неизвестны. Ранее Шестакову уже судили за участие в Марше пенсионеров. К слову, марша в тот день не было — пенсионеры собрались возле Красного костела в Минске и водили хоровод вокруг елки. Тем не менее суд признал педагога виновной и наказал штрафом в 30 базовых величин.была участницей проекта Еврорадио «Невероятные». О себе говорила так: «мама, бабушка, педагог с 45-летним стажем». Свое участие в обращении учителей объясняла тем, что не может смотреть, как насилуют людей не только физически, но и морально.Она также рассуждала о том, почему одни учителя в Беларуси молчат, а другие нет, а также о том, кто и как мог воспитывать таким жестокими белорусских силовиков.