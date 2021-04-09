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Задержана одна из подписантов письма против насилия педагог Александра Шестакова

09.04.2021 13:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержана одна из подписантов письма против насилия педагог Александра Шестакова
Александра Шесткова / «Белсат»
В Минске задержана педагог и одна из участниц обращения учителей против насилия Александра Шестакова, сообщил в Facebook ее сын Никита.

«Маму забрали», — написал он.

Подробности пока неизвестны. Ранее Шестакову уже судили за участие в Марше пенсионеров. К слову, марша в тот день не было — пенсионеры собрались возле Красного костела в Минске и водили хоровод вокруг елки. Тем не менее суд признал педагога виновной и наказал штрафом в 30 базовых величин.

Александра Шесткова была участницей проекта Еврорадио «Невероятные». О себе говорила так: «мама, бабушка, педагог с 45-летним стажем». Свое участие в обращении учителей объясняла тем, что не может смотреть, как насилуют людей не только физически, но и морально.

«Никогда не боялась озвучивать свою точку зрения и отстаивала ее до конца на всех уровнях. Для меня важно, в какой стране будут жить мои внуки, и я не хочу, чтобы у них был повод чего-то бояться», — говорила она.


Она также рассуждала о том, почему одни учителя в Беларуси молчат, а другие нет, а также о том, кто и как мог воспитывать таким жестокими белорусских силовиков.
 
Теги: Минск
 
 
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«Маму забрали», — написал в социальных сетях ее сын Никита.
 
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