Источник материала: UDF





Фото: Лилия Шарловская

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лайма Вайкуле объявила голодовку - СМИ Сохранять стройность в 67 лет певице помогает внимательное отношение к своему питанию.

Известно, что сохранять стройность в 67 лет певице помогает внимательное отношение к своему питанию. А порой она прибегает к экстремальным методам, пишет издание. Сообщается, чторешила практиковать 12-дневное голодание, за время которого рассчитывает на полное очищение организма и заметную потерю веса.Правда, артистка подчеркивает, что голодовку держит под присмотром врачей в одной из латвийских клиник.Уже много лет Вайкуле умудряется держать свой вес в районе 47-49 кг, несмотря на плотный рабочий график и не всегда имеющуюся возможность придерживаться правильного питания. Чтобы быстро устранять негативные последствия застольных излишеств, артистка придумала для себя собственную систему похудения. Так, певица утверждает, что ее система позволяет за всего девять дней диеты сбросить до 5-6 кг.Вайкуле рассказывала, что в течение трех дней ест только рис, иногда добавляя в него пряные травы или соевый соус. Следующие три дня – только вареную куриную грудку, следующие три дня – только яблоки. При этом размеры порций и частоту «подходов» к столу она не ограничивает.Диета «по Вайкуле» также предполагает потребление большого объема жидкости. Прежде всего речь о воде, а в качестве горячих напитков она предпочитает фруктовые и травяные чаи.При этом артистка всегда подчеркивала, что ее диета может не подойти кому-то другому и что при попытках похудеть следует обязательно следить за общим состоянием здоровья и желательно делать это под контролем специалистов.