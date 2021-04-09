Борисевич, Андреева и Чульцова — лауреаты премии «Гонар журналістыкі»

Три осужденные журналистки — Катерина Борисевич (портал TUT.by), Екатерина Андреева и Дарья Чульцова (телеканал «Белсат») — стали очередными лауреатами премии «Гонар журналістыкі» имени Алеся Липая.





Премия учреждена информационной компанией БелаПАН в 2019 году. Она ежегодно вручается 9 апреля — в день рождения основателя БелаПАН Алеся Липая — журналистам, которые совмещают профессиональные достижения с гражданским действием, способствуя развитию медийного рынка и становлению Беларуси как демократического государства.

Первым лауреатом премии «Гонар журналістыкі» стала главный редактор TUT.by Марина Золотова , вторым — корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Александра Дынько .

В этом году критериям премии соответствуют многие представители белорусских медиа — и те, кто брошен за решетку, и те, кто продолжает делать свою работу в условиях беспрецедентных репрессий. Но именно Катерина Борисевич, Екатерина Андреева и Дарья Чульцова стали первыми, кто осужден по уголовным статьям за выполнение своего профессионального долга.

Трех лауреаток объединяет еще и то, что они связаны с трагической гибелью защитника «площади Перемен» Романа Бондаренко.

Катерина Борисевич первой рассказала правду о причинах его смерти. А Екатерина Андреева и Дарья Чульцова вели ставший уже знаменитым стрим с «площади Перемен», когда сотни людей пришли туда почтить память Романа. Журналистки «Белсата» были единственными, кому удалось это сделать. Благодаря им весь мир увидел неадекватную жестокость силовиков в отношении мирных граждан, в руках которых не было ничего, кроме цветов и свечей.







Главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и дочь Алеся Липая - Алеся



Премию за Катерину Борисевич получила главный редактор TUT.by Марина Золотова



