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Борисевич, Андреева и Чульцова — лауреаты премии «Гонар журналістыкі»
Источник материала: Навiны
Три осужденные журналистки — Катерина Борисевич (портал TUT.by), Екатерина Андреева и Дарья Чульцова (телеканал «Белсат») — стали очередными лауреатами премии «Гонар журналістыкі» имени Алеся Липая.
Премия учреждена информационной компанией БелаПАН в 2019 году. Она ежегодно вручается 9 апреля — в день рождения основателя БелаПАН Алеся Липая — журналистам, которые совмещают профессиональные достижения с гражданским действием, способствуя развитию медийного рынка и становлению Беларуси как демократического государства.
Первым лауреатом премии «Гонар журналістыкі» стала главный редактор TUT.by
В этом году критериям премии соответствуют многие представители белорусских медиа — и те, кто брошен за решетку, и те, кто продолжает делать свою работу в условиях беспрецедентных репрессий. Но именно Катерина Борисевич, Екатерина Андреева и Дарья Чульцова стали первыми, кто осужден по уголовным статьям за выполнение своего профессионального долга.
Трех лауреаток объединяет еще и то, что они связаны с трагической гибелью защитника «площади Перемен» Романа Бондаренко.
Катерина Борисевич первой рассказала правду о причинах его смерти. А Екатерина Андреева и Дарья Чульцова вели ставший уже знаменитым стрим с «площади Перемен», когда сотни людей пришли туда почтить память Романа. Журналистки «Белсата» были единственными, кому удалось это сделать. Благодаря им весь мир увидел неадекватную жестокость силовиков в отношении мирных граждан, в руках которых не было ничего, кроме цветов и свечей.
Белорусский журналист и поэт, основатель первого в стране независимого информагентства Алесь Липай
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Три осужденные журналистки — Катерина Борисевич (портал TUT.by), Екатерина Андреева и Дарья Чульцова (телеканал «Белсат») — стали очередными лауреатами премии...
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