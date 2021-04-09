Лукашенко дал команду, какие партии надо ликвидировать в Беларуси

Александр Лукашенко 9 апреля на совещании по вопросам деятельности политических партий предложил ликвидировать партии, которые финансируются из-за рубежа.





«Как и во всех развитых демократиях, в Беларуси политическая деятельность категорически не должна финансироваться из-за рубежа. И как некоторые сегодняшние лидеры партий думают, что их государство из бюджета будет финансировать, на это тоже рассчитывать не надо. У нас есть куда направлять государственные ресурсы. Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические партии, вы знаете, как к этому народ отнесется. А что касается зарубежного финансирования, в действующем законодательстве это есть», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Но хочу еще раз напомнить, — сказал он. — Каждому, кто рассчитывает на то, что «заграница нам поможет», даст денег на «социальный лифт», на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг — сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси. И надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии».

Лукашенко напомнил, что на VI Всебелорусском народном собрании было решено в ближайшее время принять изменения в закон «О политических партиях».

«Я, как и большинство здесь присутствующих, принадлежу к поколению, воспитанному Коммунистической партией, которая тогда была стержнем нашего общества. Поэтому развал СССР и запрет компартии в бывших союзных республиках многими были восприняты как предательство, — сказал Лукашенко. — Вследствие тех потрясений на заре нашей независимости и строительства белорусской государственности мы осознаем, что шарахаться из стороны в сторону нельзя. Я лично вывел для себя формулу, которой придерживаюсь до сих пор: не с левыми, не с правыми — с народом. Моя позиция в вопросах партийного строительства осталась неизменной: не форсировать ничего искусственно, но и не тормозить общественно-политические процессы. Они должны вызревать сами, снизу. Никаких провластных партий, искусственно созданных».

По словам Лукашенко, «кто-то, возможно, упрекнет, что многие годы государство целенаправленно не стимулировало развитие политических партий». «Но и запроса на них у общества не было. Он и сейчас не выражен. Как показывают различные социологические исследования, уровень доверия к существующим партиям близок к статистической погрешности. Я это ответственно заявляю, и последние масштабные социологические исследования об этом говорят. Партийный вопрос будоражит умы лишь небольшой части политизированной публики и в крупных городах. Мы это видим и обязательно должны учитывать», — заметил он.

В то же время, продолжил Лукашенко, «работа диалоговых площадок показала, что белорусы готовы шире и активнее участвовать в решении разных вопросов». «Причем не только местного уровня, хотя человека волнует прежде всего то, что происходит в его доме, дворе, квартале. Мы чувствуем этот запрос. Сейчас надо тщательно продумать механизм встраивания различных социальных групп в конструктивный диалог, задав четкие рамки политических процессов», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что любые шаги в данном направлении должны предприниматься по принципу «не навреди». «Надо понимать: у белорусского общества практически нет опыта существования в условиях многопартийности. Общественное доверие и авторитет политических партий не могут возникнуть вдруг из ниоткуда. Это долговременный процесс, который в западных странах развивался не одно столетие, — заявил он. — Поэтому мы договорились, что как в этом, так и в других вопросах государственного строительства нам разумнее идти эволюционным путем с учетом нашей специфики и национальных интересов».

По словам Лукашенко, «готовых рецептов» в этом вопросе нет. «Посмотрите на оплот западной демократии — партийную политическую систему. Мы видим, как на место партийных идеологий приходят дешевый популизм и грязные политические технологии. Партии просто порой в темную, а иногда несолидно, в нарушение всех норм и принципов используют в политической борьбе для достижения своих корыстных интересов. Отдельные группы. Это мы видим не только на Западе, но и в постсоветских республиках, которые пошли этим путем. И интересы этих, частенько олигархов, слава богу, нет их в Беларуси, направлены не на благо страны, а на откровенное манипулирование общественным мнением», — считает он.

Он назвал недопустимым, чтобы «подобные спекуляции на партийной основе способствовали искусственному разделению белорусского общества и уж тем более — утрате государственности. «Партийное строительство не должно, как это получилось у некоторых наших соседей, привести к появлению карманных партий нескольких олигархов, которые проталкивают свои интересы. Такого в Беларуси быть не должно, и я очень надеюсь, что не будет», — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко отметил, что закон, регулирующий деятельность политических партий, должен обеспечивать решение всех вопросов, которые уже возникли и которые могут возникнуть в будущем. «На Всебелорусском собрании мы с вами определили четкий алгоритм: принимаем закон о партиях, затем максимум до конца года проводим перерегистрацию всех политических партий на основании этого закона», — напомнил он.

Новые партии в Беларуси не регистрируются уже более 20 лет, однако в марте о планах по созданию партий заявили Сергей Лущ (возглавляет оргкомитет по созданию партии «Союз»), Юрий Воскресенский (инициирует создание партии «Демократический союз») и Алексей Дзермант, член аналитического центра общественного объединения «Белая Русь».

29 марта о создании партии «Вместе» заявил находящийся под следствием бывший банкир и бывший претендент на президентский пост Виктор Бабарико. За три дня заявки на вступление в создаваемую партию подали четыре тысячи человек.

Вслед за Бабарико о намерении создать политическую партию заявил бывший дипломат, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко. «Парламентско-президентская республика — лучший способ избежать повторения диктатуры в будущем, — отметил он. — Инициирование создания партии — это также инструмент для давления на режим в настоящем, который демонстрирует нашу абсолютную веру в победу». По мнению Латушко, партия является «действенным инструментом для реализации целей в демократическом обществе».

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