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Бразилец превратился в орка: он сделал себе клыки, рога, обрезал нос и покрыл тело татуировками

09.04.2021 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фанат татуировок из Бразилии по имени Рико Ледесма (Rico Ledesma) вставил искусственные клыки, чтобы стать похожим на орка из саги «Властелин колец». Его историю опубликовало издание Daily Mail, краткий перевод размещен на lenta.ru.

41-летний бразилец рассказал, что сделал первые татуировки и подкожный пирсинг около семи лет назад, однако преображение в орка начал только около года назад. На данный момент 85 процентов его тела покрыто татуировками, в том числе глазные яблоки; у него восемь подкожных имплантов в виде рогов на черепе, раздвоенный язык и подрезанные уши и нос.

Самой болезненной модификацией тела Ледесма называет клеймление икры раскаленным железом — после этого ожог заживал четыре месяца. Самой трудоемкой — установку в рот шести клыков. Бразилец отметил, что планирует вставить еще больше искусственных зубов, несмотря на то, что ему уже очень сложно жевать.

Мужчина потратил деньги только на стоматолога — за искусственные клыки пришлось отдать около трех тысяч бразильских реалов (примерно 550 долларов). Татуировки, пирсинг и прочие модификации бразильцу делала его жена — 25-летняя тату-мастерица под псевдонимом Кришна Инсомния (Krishna Insomnia).

У Ледесмы с женой есть дочь, они ждут второго ребенка. Бразилец утверждает, что жене, ребенку и друзьям нравится его внешность. Он добавил, что если его дочь захочет как-то изменить свое тело, он не будет ей мешать. Необычная внешность Ледесмы привлекла внимание кинопродюсеров, сейчас он готовится к первым съемкам в кино.

 
 
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41-летний бразилец рассказал, что сделал первые татуировки и подкожный пирсинг около семи лет назад.
 
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