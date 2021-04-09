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Continental инвестирует в разработку чипов для автономных автомобилей будущего

09.04.2021 13:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Continental приобрела миноритарный пакет акций немецко-американского стартапа Recogni, который ведет работу над новой архитектурой чипов для распознавания объектов в реальном времени на основе искусственного интеллекта.


Разрабатываемые процессоры будут использоваться в высокопроизводительных автомобильных компьютерах Continental, где они отвечают за быструю обработку данных с датчиков для автоматизированного и автономного вождения. Помимо инвестиций Continental предоставит стартапу собственную технологическую экспертизу в сфере искусственного интеллекта, автомобильных датчиков и передовых систем помощи водителю. Финансовая сторона сделки не раскрывается.


Новые процессоры выступают в роли сверхэкономичных ускорителей данных — при минимальном потреблении энергии они позволяют бортовым компьютерам быстрее распознавать объекты и непосредственное окружение автомобиля, создавая тем самым технологическую основу для автоматизированного и автономного вождения. Эксперты Continental прогнозируют, что массовое производство новых чипов может начаться уже в 2026 году.

 
 
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Компания Continental приобрела миноритарный пакет акций немецко-американского стартапа Recogni, который ведет работу над новой архитектурой чипов для распознавания...
 
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