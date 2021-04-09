Белорусский юрист Денис Алейников помог Хабибу Нурмагомедову выпустить токен по Декрету № 8

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 9 апреля, была объявлена цена на NFT-токены чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Юридическим сопровождением проекта занимался разработчик Декрета № 8 адвокат Денис Алейников и его коллега Дмитрий Матвеев.



Источник: khabib_nurmagomedov / Instagram

Как пишет РБК, предзаказ на золотые и платиновые коллекционные карточки открыт с 8 апреля, а аукцион по продаже единственной алмазной карты начнется 12 апреля.

NFT-токены — это вид криптовалюты, который уникален и не поддается делению. Такой токен используется для подтверждения права собственности на объект, его нельзя заменить без согласия владельца.

«Сегодня в США и в мире поднимается бум NFT-токенов, но нет четкого ответа на вопрос — что это за объект такой, NFT, и может ли он действительно удостоверять права на объекты авторского права (картины, digital art и тому подобное) или же это все фикция, — комментирует адвокат Денис Алейников. — Декрет № 8 сегодня единственный нормативный акт в мир, по которому все четко в этой части — токен может удостоверять любые права на объекты гражданских прав и создает для лица, выпустившего токен, действительное обязательство. Все ясно и честно. То, что нам было нужно. Поэтому несмотря на реализацию проекта DigitalKhabib на американской платформе opensea.io, в части правовой природы токена применимым правом мы сделали Декрет. При этом к правам на карточки спортсмена, как на экземпляры объектов digital art, применимым сделали право штата Нью-Йорк».

Криптовалюта от бойца будет привязана к трем видам коллекционных карточек. Золотая карта стоит 2,9 тыс. долларов, ее обладатели смогут принимать участие в эксклюзивных розыгрышах подарков от Нурмагомедова. Тираж золотых карт ограничен 290 экземплярами.

Платиновых карт будет выпущено всего 29 штук, цена одного токена — 29 тыс долларов. Первый покупатель такой карты получит персональный подарок от бойца. Этот тип токенов также дает право на участие в эксклюзивных розыгрышах призов.

Обладатель алмазной карты, которая будет выпущена в единственном экземпляре, сможет лично встретиться с Хабибом Нурмагомедовым и получить от него подарки. Аукцион по продаже алмазной карты начнется 12 апреля, стартовая цена токена составит 290 тыс. долларов. Ранее сам боец утверждал, что все непроданные коллекционные карточки будут сожжены.

РБК напоминает , что в октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца с 29 победами и без поражений. До этого ему удавалось два года держать титул чемпиона UFC (Абсолютного бойцовского турнира) в легком весе. Также он занимал лидерство в рейтинге лучших бойцов мира независимо от весовой категории. В марте стало известно, что Нурмагомедов станет тренером 36-летнего американского бойца Люка Рокхолда. На его счету 16 побед и 5 поражений. Рокхолд завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в 2015 году.

В Беларуси криптовалюта и операции с ней узаконены декретов № 8 «О развитии цифровой экономики». В разработке этого документа активно участвовал белорусский юрист Денис Алейников.