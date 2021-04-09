A1 на четыре дня сделал скидку на смартфоны Samsung, Huawei и Xiaomi

Источник материала: Tut.by

А1 с 9 по 12 апреля решил устроить скидки на ряд смартфонов и других мобильных гаджетов. Об этом говорится на сайте компании.





Больше всего участвует в предложении аппаратов Samsung. Так, «мини-скидки» дают на устройства начального уровня. Например, Galaxy A12 на 32 ГБ подешевел до 406 рублей (минус 13 рублей), а на 64 ГБ — до 459 рублей (минус 30 рублей). Galaxy M31 с хранилищем в 128 ГБ оценили в 705 рублей (минус 54 рубля).

Более существенное снижение цены произошло на уже двухгодичный флагман Galaxy S10+ . Девайс готовы отдать за 2222 рубля (минус 117 рублей). Прошлогодний «почти флагман» Galaxy S20 FE с 128 ГБ памяти стоит 1 698,95 рубля (минус 140,03 рубля). Наконец, флагман Galaxy Note20 Ultra скинул в стоимости больше всего — 200 рублей. Его предлагают за 3299 рублей.

А вот смартфоны Huawei и Xiaomi представлены одними моделями. Так, соответственно, P40 Lite E (64 ГБ) стоит 459 рублей (минус 90 рублей), а более производительный Mi 10T — 1349 рублей (минус 150 рублей).