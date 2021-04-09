ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

A1 на четыре дня сделал скидку на смартфоны Samsung, Huawei и Xiaomi

09.04.2021 13:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

А1 с 9 по 12 апреля решил устроить скидки на ряд смартфонов и других мобильных гаджетов. Об этом говорится на сайте компании.


Больше всего участвует в предложении аппаратов Samsung. Так, «мини-скидки» дают на устройства начального уровня. Например, Galaxy A12 на 32 ГБ подешевел до 406 рублей (минус 13 рублей), а на 64 ГБ — до 459 рублей (минус 30 рублей). Galaxy M31 с хранилищем в 128 ГБ оценили в 705 рублей (минус 54 рубля).

Более существенное снижение цены произошло на уже двухгодичный флагман Galaxy S10+. Девайс готовы отдать за 2222 рубля (минус 117 рублей). Прошлогодний «почти флагман» Galaxy S20 FE с 128 ГБ памяти стоит 1 698,95 рубля (минус 140,03 рубля). Наконец, флагман Galaxy Note20 Ultra скинул в стоимости больше всего — 200 рублей. Его предлагают за 3299 рублей.

А вот смартфоны Huawei и Xiaomi представлены одними моделями. Так, соответственно, P40 Lite E (64 ГБ) стоит 459 рублей (минус 90 рублей), а более производительный Mi 10T — 1349 рублей (минус 150 рублей).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего участвует в предложении аппаратов Samsung.
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Иваново легковушка на скорости вылетела в кювет и «срезала» деревья - водитель отделался ушибами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by