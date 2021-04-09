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A1 на четыре дня сделал скидку на смартфоны Samsung, Huawei и Xiaomi
Источник материала: Tut.by
А1 с 9 по 12 апреля решил устроить скидки на ряд смартфонов и других мобильных гаджетов. Об этом говорится на сайте компании.
Больше всего участвует в предложении аппаратов Samsung. Так, «мини-скидки» дают на устройства начального уровня. Например,
Более существенное снижение цены произошло на уже двухгодичный флагман
А вот смартфоны Huawei и Xiaomi представлены одними моделями. Так, соответственно,
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Больше всего участвует в предложении аппаратов Samsung.
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