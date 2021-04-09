Под Иваново легковушка на скорости вылетела в кювет и «срезала» деревья - водитель отделался ушибами

Источник материала: Tut.by

8 апреля Ford Mondeo попал в ДТП на трассе Пинск — Огово, сообщает ГАИ региона .





Около 9.00 на 19-м километре трассы 35-летний пинчанин на Ford не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в придорожные деревья.





Автомобиль в результате аварии получил механические повреждения, а водитель, который был пристегнут ремнем безопасности, избежал серьезных травм. В больницу его доставили с ушибами.





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