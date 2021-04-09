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Geely обещает представить в РФ доступный гибридный автомобиль

09.04.2021 13:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Модельный ряд Geely в России почти не отличается от белорусского. Там продаются кроссоверы Geely Atlas, Coolray, Emgrand X7 и Geely Tugella. По информации агентства «Автостат», в текущем году у Geely в России появится интересная новинка.

Компания Geely готовится представить на рынке РФ первый доступный автомобиль с силовой установкой, созданной на основе технологии «мягкого гибрида». Об этом журналистам сообщили источники в автопроизводителе. Подробностей о новинке не раскрывается. Даже неясно, в каком сегменте будет выступать автомобиль.

Кстати, недавно компания Geely прекратила поставки на российский рынок хетчбека GS. По итогам первого квартала 2021 года российские дилеры Geely реализовали 2021 автомобиль, что на 42% больше по сравнению с прошлым годом. В 2022-м Geely собирается привезти в Россию паркетник KX11.

Geely Atlas I, 2019 г.в., 55 000 км
черный, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, полный привод
42 327 р.
15 900$ / 13 380€
Geely Emgrand X7 I Рестайлинг, 2016 г.в., 76 000 км
зеленый, внедорожник, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
27 952 р.
10 500$ / 8836€
Geely CK I, 2007 г.в., 114 675 км
серебристый, седан, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
5322 р.
1999$ / 1682€
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Модельный ряд Geely в России почти не отличается от белорусского. Там продаются кроссоверы Geely Atlas, Coolray, Emgrand X7 и Geely Tugella. По информации агентства «Автостат»,...
 
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