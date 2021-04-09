Построили, торжественно открыли, а про детей забыли. Садики-«призраки»

Источник материала: Onliner

Наверное, в Минске и Минском районе слишком много детских садов. Или слишком мало детей. Иначе как можно объяснить тот факт, что сразу несколько дошкольных учреждений, полностью построенных и даже якобы «открытых» еще в декабре прошлого года, до сих пор простаивают. Об удивительной жизни нового детского сада в Мачулищах мы уже рассказывали , но оказалось, что это далеко не единственный сад-призрак.

Домбровка-5

За примерами далеко ходить не нужно. В Домбровке-5, напичканной панельными домами и заселенной молодыми семьями, есть свой детский сад — «недотрога». С большой историей. Достроили и разукрасили здание еще год назад — в апреле 2020-го. Тогда же заместитель главы Фрунзенского района Минска Геннадий Подгорный воодушевил семьи с маленькими детьми: вот-вот и учреждение откроется!





— Завершается благоустройство территории вокруг садика, установлены игровые площадки и комплексы, дорожные знаки для обучения детей основам правил дорожного движения. Основные работы будут вестись внутри, чтобы летом он смог принять первых ребят и с 1 сентября работать в нормальном ритме учебного процесса.

Но 1 сентября пришло, а садик так и не открылся для малышей. Может, все дело в том, что чиновник не уточнил, в сентябре какого года дошколята смогут пойти в свой второй дом?















Для тех, кто желает устроиться работать в новый минский детский сад, есть вакансии. Например, сейчас ищут воспитателей, которым планируют платить 500—800 рублей в месяц. Объявление совсем свежее, от 7 апреля, откликов пока нет. «Опыт не требуется, полная занятость, сменный график». А еще «контрактная форма найма с дополнительными выплатами по коллективному договору, своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц, полный соцпакет, дружный коллектив».





Сеница

Двигаемся дальше. На этот раз мы в агрогородке Сеница. «На улице 70 лет Октября торжественно открылся новый детский сад. Он стал прекрасным подарком к новогодним и рождественским праздникам: населенный пункт давно нуждался в еще одном дошкольном учреждении», — сообщил 30 декабря 2020 года портал Mlyn.by.





Видимо, так нуждался, что сад не работает до сих пор, хотя вроде как и «открылся». Очень жаль, что двери дошкольного учреждения заперты: думается, родители с радостью воспользовались бы возможностью заводить детишек в садик возле дома, а не возить в Минск. Тем более что и масштабы неплохие: сад позволяет «пристроить» сразу 150 местных детей. А уж наполнение — только позавидовать: бассейн, физкультурный, тренажерный, музыкальный залы, компьютерный класс.

— В этом детском саду чувствуешь себя как в раю. Настолько хорошо здесь поработали все: и дизайнеры, и строители, — восторгался объектом заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич. — Несмотря на то, что в учреждении будут открыты 8 групп, сад очень просторный. Всего в нашей области в этом году построено и открыто 12 детских садов.















— Мы единственное дошкольное учреждение Минского района, где на 150 детей будет функционировать бассейн, — дополнила речь заведующая детским садом Ольга Мельницкая. — И кстати, этот бассейн — единственный в нашем населенном пункте. Ближайший расположен в Октябрьском районе Минска. В наших планах — дополнительно организовывать занятия плаванием с тренером для детей, которые не посещают наше дошкольное учреждение.





В детский сад в Сеницу тоже можно при желании устроиться на работу. По традиции ищут воспитателей, но с зарплатой все очень грустно — от 450 до 700 бел. руб. до вычета налогов.

Михановичи

А 30 декабря в Михановичах появился «Семицветик». «Впервые за тридцать с лишним лет здесь открылось новое дошкольное учреждение образования. По словам председателя сельисполкома Светланы Довальцовой, оно продвинет Михановичи на качественно новый уровень», — вещал в конце прошлого года все тот же портал Mlyn.by. Но, как видим, термин «открылся» в понимании чиновников и обычных людей имеет совершенно разное значение. Двери садика до сих пор заперты, на территории — ни души, хотя уже могли бы веселиться 230 детишек. Как-никак с декабря прошло более трех месяцев — можно было уладить все вопросы.





«Новшество „Семицветика“ — летний амфитеатр, который установили недалеко от спортивной площадки. В теплую погоду там смогут давать представления и устраивать концерты, а зимой проводить новогодние елки. Рядом несколько деревянных беседок очень современного вида, скамейки и игровые площадки. Там будет уложено резиновое покрытие, которое убережет дошкольников от травм во время игр. И одно с виду незаметное, но значимое преимущество для матерей с колясками: вход на территорию детского сада оборудован пологим длинным пандусом», — перечисляло преимущества учреждения издание Mlyn.by.









Также журналисты рассказали про поиск кадров: «Сейчас детский сад активно ищет квалифицированный персонал. Педагогический состав учреждения предполагает 34 специалиста, в том числе учителя-дефектолога и психолога. Отбор будет строгий, ведь заботиться о детях должны только профессионалы». Что ж, то ли поиски профессионалов затянулись, то ли возникли еще какие-то проблемы, но детишки из Михановичей как продолжали ездить в Минск, так и ездят. И о сроках реального открытия сада пока никто не говорит. Более того, во время нашего визита на территории дошкольного учреждения велись строительные работы.





Хатежино

И напоследок о хорошем: 30 декабря прошлого года в Минском районе было открыто сразу четыре детских сада. Три из них до сих пор не работают (видимо, главное, что в отчеты за 2020-й попали). Но есть и отличившийся: «Апельсин» в Хатежино открыл свои двери, и в день нашего визита на улице веселились сразу две группы детишек в сопровождении педагогов.





Чтобы понять, почему такие важные объекты месяцами не запускаются в работу и когда наконец будут открыты двери всех перечисленных детских садов, мы отправили запросы в соответствующие управления образования. Как только получим ответы — поделимся с вами.