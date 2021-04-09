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"Ни одна страна мира не останется в стороне" Кремль пугает ухудшением ситуации на Донбассе

09.04.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуацию на линии разграничения в Донбассе «чрезвычайно нестабильна», сообщает Дождь.

В Кремле заявляют, что поведение украинской стороны и «динамика развития ситуации» создают опасность «возобновления полномасштабных боевых действий».

О ситуации в Донбассе

«Ситуация на линии разграничения в Украине чрезвычайно нестабильная. Динамика развития ситуации и поведения украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий. Украинская сторона не отвергает полностью мысль в силовом решении собственной проблемы с юго-востоком. 

В случае начала боевых действий и потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, ни одна страна мира не останется в стороне, и все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось.

Я еще раз повторяю, что все страны мира и европейские страны будут этому всячески противодействовать в случае повторения Сребреницы. На основании того, чтобы избежать массовой гибели людей».

На уточняющий вопрос, какое отношение к ситуации в Украине имеет конфликт в Югославии и резня в Сребренице, Песков ответил:

«На основании неконтролируемых действий ВС Украины, на основании доминирования националистических настроений, разжигания ненависти к населению самопровозглашенных республик, что чревато повторением таких действий, как мы с вами говорили.

В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война и если у наших границ возобновится гражданская война, это будет представлять угрозу для безопасности Российской Федерации. 

В разных регионах Украины живут граждане разных стран, которые имеют двойное гражданство. Эта ситуация не уникальна и в данном случае двойное гражданство не является помехой ни для чего».

О российских войсках на границе с Украиной

«Вряд ли стоит объяснять кому-то точные параметры наших группировок, которые находятся на нашей территории. Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира. Рост напряженности, эскалация напряженности на юго-востоке Украины — она обуславливает те меры, которые Россия предпринимает для обеспечения своей безопасности. Сейчас беспрецедентная эскалация напряженности. Это вызывает обеспокоенность»

В конце марта СМИ сообщали об увеличении присутствия российских войск у границы с Украиной. По информации The New York Times, границе с Украиной переброшены четыре тысячи военнослужащих. Аналитики из Conflict Intelligence Team на основе открытых данных отмечали, что концентрация российских войск у границы с Украиной является максимальной с 2015 года. 

Дмитрий Песков говорил, что перемещение российских военных по территории России «не должно никого беспокоить», так как это не представляет угрозу. 

8 апреля заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта: «Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту».
 
 
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуацию на линии разграничения в Донбассе «чрезвычайно нестабильна», сообщает Дождь.
 
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