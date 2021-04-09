"Ни одна страна мира не останется в стороне" Кремль пугает ухудшением ситуации на Донбассе

В Кремле заявляют, что поведение украинской стороны и «динамика развития ситуации» создают опасность «возобновления полномасштабных боевых действий».





О ситуации в Донбассе

«Ситуация на линии разграничения в Украине чрезвычайно нестабильная. Динамика развития ситуации и поведения украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий. Украинская сторона не отвергает полностью мысль в силовом решении собственной проблемы с юго-востоком.





В случае начала боевых действий и потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, ни одна страна мира не останется в стороне, и все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось.





Я еще раз повторяю, что все страны мира и европейские страны будут этому всячески противодействовать в случае повторения Сребреницы. На основании того, чтобы избежать массовой гибели людей».





На уточняющий вопрос, какое отношение к ситуации в Украине имеет конфликт в Югославии и резня в Сребренице, Песков ответил:





«На основании неконтролируемых действий ВС Украины, на основании доминирования националистических настроений, разжигания ненависти к населению самопровозглашенных республик, что чревато повторением таких действий, как мы с вами говорили.





В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война и если у наших границ возобновится гражданская война, это будет представлять угрозу для безопасности Российской Федерации.





В разных регионах Украины живут граждане разных стран, которые имеют двойное гражданство. Эта ситуация не уникальна и в данном случае двойное гражданство не является помехой ни для чего».



