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"Ни одна страна мира не останется в стороне" Кремль пугает ухудшением ситуации на Донбассе
Источник материала: Партизан
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуацию на линии разграничения в Донбассе «чрезвычайно нестабильна», сообщает
В Кремле заявляют, что поведение украинской стороны и «динамика развития ситуации» создают опасность «возобновления полномасштабных боевых действий».
О ситуации в Донбассе
«Ситуация на линии разграничения в Украине чрезвычайно нестабильная. Динамика развития ситуации и поведения украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий. Украинская сторона не отвергает полностью мысль в силовом решении собственной проблемы с юго-востоком.
В случае начала боевых действий и потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, ни одна страна мира не останется в стороне, и все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось.
Я еще раз повторяю, что все страны мира и европейские страны будут этому всячески противодействовать в случае повторения Сребреницы. На основании того, чтобы избежать массовой гибели людей».
На уточняющий вопрос, какое отношение к ситуации в Украине имеет конфликт в Югославии и резня в Сребренице, Песков ответил:
«На основании неконтролируемых действий ВС Украины, на основании доминирования националистических настроений, разжигания ненависти к населению самопровозглашенных республик, что чревато повторением таких действий, как мы с вами говорили.
В Кремле есть опасения, что на Украине возобновится гражданская война и если у наших границ возобновится гражданская война, это будет представлять угрозу для безопасности Российской Федерации.
В разных регионах Украины живут граждане разных стран, которые имеют двойное гражданство. Эта ситуация не уникальна и в данном случае двойное гражданство не является помехой ни для чего».
О российских войсках на границе с Украиной
«Вряд ли стоит объяснять кому-то точные параметры наших группировок, которые находятся на нашей территории. Россия не угрожала и не угрожает ни одной стране мира. Рост напряженности, эскалация напряженности на юго-востоке Украины — она обуславливает те меры, которые Россия предпринимает для обеспечения своей безопасности. Сейчас беспрецедентная эскалация напряженности. Это вызывает обеспокоенность»
В конце марта СМИ сообщали об увеличении присутствия российских войск у границы с Украиной. По информации The New York Times, границе с Украиной переброшены четыре тысячи военнослужащих. Аналитики из Conflict Intelligence Team на основе открытых данных отмечали, что концентрация российских войск у границы с Украиной является максимальной с 2015 года.
Дмитрий Песков говорил, что перемещение российских военных по территории России «не должно никого беспокоить», так как это не представляет угрозу.
8 апреля заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак заявил, что Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан в Донбассе в зависимости от масштаба конфликта: «Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту».
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуацию на линии разграничения в Донбассе «чрезвычайно нестабильна», сообщает Дождь.
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