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Инсайд: Лукашенко готов переориентировать весь беларуский экспорт на Россию

09.04.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ведутся переговоры о переориентации всего экспорта белорусских грузов на российские порты.

В частности, как сообщает политолог Дмитрий Болкунец, РЖД готова принять к перевозке лес и удобрения. 
 
По мнению политолога, Лукашенко находится в такой ситуации, что готов будет пойти на все, лишь бы Кремль подбросил денег для выживания.
 
 
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Ведутся переговоры о переориентации всего экспорта белорусских грузов на российские порты.
 
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