Инсайд: Лукашенко готов переориентировать весь беларуский экспорт на Россию

сообщает политолог Дмитрий Болкунец, РЖД готова принять к перевозке лес и удобрения. В частности, какполитолог Дмитрий Болкунец, РЖД готова принять к перевозке лес и удобрения.

По мнению политолога, Лукашенко находится в такой ситуации, что готов будет пойти на все, лишь бы Кремль подбросил денег для выживания.