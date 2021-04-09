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Инсайд: Лукашенко готов переориентировать весь беларуский экспорт на Россию
Источник материала: Партизан
Ведутся переговоры о переориентации всего экспорта белорусских грузов на российские порты.
В частности, как
По мнению политолога, Лукашенко находится в такой ситуации, что готов будет пойти на все, лишь бы Кремль подбросил денег для выживания.
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Ведутся переговоры о переориентации всего экспорта белорусских грузов на российские порты.
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