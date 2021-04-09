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197 фамилий и несколько десятков компаний. ЕС приступил к обсуждению новых санкций против властей Беларуси

09.04.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евросоюз примет четвертый пакет санкций ещё в апреле. Готовятся к введению санкций и США

197 фамилий и несколько десятков компаний. ЕС приступил к обсуждению новых санкций против властей Беларуси
Советник лидера оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка написал в своем тг-канале, что 8 апреля страны ЕС приступили к обсуждению нового пакета санкций в отношении властей Беларуси, передает Телеграф.

По данным Франака Вячорки, на данный момент под санкции западных стран, не только ЕС, попали 327 белорусских чиновников и силовиков.

«Это общая цифра людей в санкционных списках Евросоюза, Балтийских стран, США, Канады, Швейцарии», — уточнил советник Тихановской.

«Сегодня, 8 апреля, страны Евросоюза подали свои предложения по 4-му пакету санкций. В понедельник должна состояться дискуссия по лицам и компаниям, которые туда попадут. И уже через неделю-две санкции могут быть объявлены», — спрогнозировал Франак Вячорка.

По информации штаба Тихановской, на рассмотрении Евросоюза находятся новые 197 фамилий и несколько десятков компаний. Чтобы санкции были приняты, все страны Евросоюза должны на это согласиться. Поэтому финальный список будет существенно короче.

Латушко просит США включить в санкции «Беларуськалий»

В то же время, Павел Латушко сообщил, что Народное антикризисное управление (НАУ) отправило Госдепу США письмо, в котором простит включить в санкционный список 26 апреля и «Беларуськалий».

«Кроме того, мы реализуем ряд инициатив, о которых пока не можем говорить публично», — рассказали в НАУ.

Готовится вводить свои контрсанкции и правящий режим. Лукашенко 30 марта подписал Указ № 128 «О применении специальных мер». В его пресс-службе считают, что «документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов» Беларуси.
 
 
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Евросоюз примет четвертый пакет санкций ещё в апреле. Готовятся к введению санкций и США
 
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