Андрей Бонд: «Хочется сказать, ребята, влейте бабла в Бобруйск, потому что там столько всего!»

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Блогер-путешественник советует, как путешествовать по Беларуси.

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— Мы, правда, сделали ошибку, мы первым делом посетили Гродно и очень задрали планку, потому что это очень высокий уровень (туристического потенциала — С.), — рассказал шоумен Андрей Бонд в эфире канала Жизнь-малина . — Пинск — клевый, как будто маленький Гродно. Насколько я помню, это такая а-ля культурная столица. Бобруйск — это еврейская столица и это очень сильно чувствуется. Хочется сказать, ребята, влейте бабла в Бобруйск, потому что там столько всего, что можно отстроить и сделать, и это будет топчик! Еще в Мстиславль можно съездить посмотреть ради эксперимента.

Блогер-путешественник уверен, что в Беларуси достаточно достойных для туризма мест, проблема лишь в сознании людей.

— Просто не нужно «накидывать» ожидания. Мы же, когда выезжаем куда-то, условно рисуем некий Диснейленд, ярмарки, скоморохи. Нет, можно просто поездить посмотреть старые усадьбы, родовые поместья. Некоторые из них сейчас реставрируют.

Забудьте про Несвижский и Мирский замки, про Лидский — тем более. Сейчас очень много туристических маршрутов, кроме этих мест. Есть обитаемые усадьбы, куда можно приехать, и там женщина чайком угостит, и сыром своим угостит, и это не будет дорого, потому что в конце ты можешь отдать ей любую сумму, если захочешь. Если захочешь, купишь у нее и сыр домашний, и остальное — и это пушка, бомба!

Просто у нас люди стесняются почему-то своего. Вот в Польше классно. Вы тратите деньги, едете в Турцию, бесспорно Турция прекрасна, но у нас тоже есть что посмотреть!

Почему-то у нас думают: поехать, допустим, в Брест — это ж 300 км! Это всего лишь 300 км, это 2,5-3 часа езды. Просто нужно подняться и ехать. Можно вообще утром прыгнул в машину, съездили и вечером вернулись домой, поужинав в придорожном кафе, — советует Андрей Бонд.