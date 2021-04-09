Что изменится в законе о противодействии экстремизму

Источник материала: Салiдарнасць

Законопроект о поправках в Закон «О противодействии экстремизму» опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. TUT.BY о самых главных изменениях — коротко.

- Понятие, что такое «экстремизм» расширяется. Сейчас в экстремистских действиях могут уличить не только белорусов, иностранцев, лиц без гражданства, политические партии, общественные объединения, религиозные и иные организации, но и профессиональные союзы, иностранные или международные общественные объединения, религиозные и иные организации или их представительства, формирования и индивидуальных предпринимателей.

Под экстремизмом подразумеваются планирование, организация, подготовка и совершение действий, посягающих на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, общественную безопасность.

- Если раньше экстремизмом могло стать создание организации, группы для осуществления экстремистской деятельности, то сейчас им будет являться и участие в экстремистском формировании. А также и содействие осуществлению экстремистской деятельности, прохождению обучения или подготовки для участия в такой деятельности.

- Экстремизмом могут посчитать распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан Беларуси, сведений, дискредитирующих Беларусь.

- Экстремизмом может стать и оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, дискредитация органов государственной власти и управления.

- Законопроект предполагает, что экстремизмом могут посчитать «организацию и осуществление массовых беспорядков, актов вандализма, сопряженных с повреждением или уничтожением имущества, захвата зданий и сооружений, иных действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активного участияв них по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды».

- Экстремизмом может быть совершение незаконных действий в отношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

- Законопроект предполагает, что как экстремизм могут расценить публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования с нарушением установленного порядка их организации или проведения, либо вовлечения лиц в участие в таких массовых мероприятиях путем насилия, угрозы применения насилия, обмана или выплаты вознаграждения, либо иной организации или проведения таких массовых мероприятий, если их проведение повлекло по неосторожности гибель людей, причинение тяжкого телесного повреждения одному или нескольким лицам или причинение ущерба в крупном размере.

- Экстремистским материалом может стать даже портрет экстремиста. Под экстремистские материалы может попасть символика и атрибутика, а не только информационная продукция. Под символикой и атрибутикой подразумеваются «использующиеся в целях осуществления экстремистской деятельности или ее пропаганды, в том числе путем публичной демонстрации, и при призывах к экстремистской деятельности и действиям флаги, гимны и иные музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, эмблемы, символы, граффити, логотипы, вымпелы, значки и другие отличительные знаки или их копии, иные подобные объекты, в том числе объекты, которые являются или могут являться объектами авторского права, смежных прав, права промышленной собственности, в том числе нацистская символика и атрибутика, а равно любые изображения лиц, в отношении которых имеется вступивший в законную силу приговор в связи с совершением экстремистских деяний».

- Под экстремистской организацией в том числе подразумевается организация, которая «оказывает иное содействие экстремистской деятельности».

- Появилось понятие экстремистского формирования. Это группа граждан, «осуществляющая экстремистскую деятельность, либо оказывающая иное содействие экстремистской деятельности, либо признающая возможность ее осуществления в своей деятельности, либо финансирующая экстремистскую деятельность, в отношении которой принято решение Министерства внутренних дел или Комитета государственной безопасности о признании ее экстремистской».

- Законопроект предполагает, что кроме прочего противодействие экстремизму будет осуществляться посредством гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, формирования у граждан духовно-нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма.

- Минобразования стало субъектом противодействия экстремизму. Субъектами противодействия экстремизму в пределах их компетенции в законопроекте прописали республиканский орган государственного управления в сфере образования, республиканский орган государственного управления по делам религий и национальностей, органы юстиции, органы финансовых расследований, местные исполнительные и распорядительные органы.

- Организации, зарегистрированной на территории Беларуси, представительству иностранной или международной организации, индивидуальному предпринимателю, деятельность которых приостановлена, в том числе запрещается проводить съезды, конференции, общие собрания, участвовать в работе государственных органов, использовать их символику и атрибутику.

- Группа граждан, осуществляющих экстремистские действия, либо пропагандирующие такие действия, признается экстремистским формированием, его деятельность запрещаетсяна основании решения Министерства внутренних дел или Комитета государственной безопасности, которое может быть обжаловано в указанные органы либо в судебном порядке.

- Перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности, ведет Министерство внутренних дел. Граждане, осужденные за преступления, связанные с экстремизмом, будут включены в этот перечень и лишены права на занятие отдельными видами деятельности, например, сопряженной с оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов, педагогической, издательской. Их финансовые операции будут подлежать особому контролю.

- Иностранным гражданам и лицам без гражданства, попавшим в такой перечень, будет запрещен въезд на территорию страны, а для граждан Беларуси это обстоятельство станет основанием для утраты приобретенного гражданства.

- Для учредителей и участников экстремистских организаций предусмотрен запрет в течение пяти лет учреждать новые организации и СМИ.

- Органы госбезопасности и внутренних дел могут получить право при выявлении признаков экстремистских действий выносить предписания учредителям и руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности. Невыполнение таких требований, а также повторное в течение года вынесение предписания — основание для ликвидации организации, прекращения деятельности ИП.

- Нельзя использовать символы историко-культурных ценностей для пропаганды экстремизма. Использование государственных символов Беларуси, изображений и символики, являющихся историко-культурными ценностями, а также официальных геральдических символов в целях пропаганды экстремизма, призывов к экстремистской деятельности запрещается и влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.

Читайте также Что в нем изменится. Опубликован законопроект о работе СМИ

2 апреля законопроект был принят Палатой представителей в первом чтении. Затем, депутаты должны рассмотреть его во втором чтении. Позже, в случае одобрения, документ должен попасть в Совет Республики и на подпись к Александру Лукашенко. После официальной публикации поправок обновленный Закон вступит в силу.