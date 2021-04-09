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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В возрасте 44 лет умерла белорусская актриса Белла Шпинер По неподтвержденной информации у нее была онкология.

родилась 5 августа 1976 года в Осиповичах. Окончила Минское музыкальное училище и Белорусскую государственную академию искусств.Работала в Республиканском театре юного зрителя, театре «Дзе-Я?» (теперь это Новый драматический театр). С 2002 года являлась актрисой Республиканского театра белорусской драматургии.Была занята во многих спектаклях РТБД. Например, в комедии «Дожить до премьеры» — одном из лучших минских спектаклей начала 2010-х годов.Являлась вокалисткой минскго ансамбля «Дилижанс-jazz».Активно снималась в эпизодах сериалах («Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Мухтар. Новый след» и других).