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В возрасте 44 лет умерла белорусская актриса Белла Шпинер

09.04.2021 13:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В возрасте 44 лет умерла белорусская актриса Белла Шпинер
Фото из открытых источников
Белорусская актриса Белла Шпинер умерла на 45-м году жизни. Об этом сообщили в фейсбуке ее друзья. По неподтвержденной информации у нее была онкология, пишет Tut.by.

Белла Шпинер родилась 5 августа 1976 года в Осиповичах. Окончила Минское музыкальное училище и Белорусскую государственную академию искусств.

Работала в Республиканском театре юного зрителя, театре «Дзе-Я?» (теперь это Новый драматический театр). С 2002 года являлась актрисой Республиканского театра белорусской драматургии.

Была занята во многих спектаклях РТБД. Например, в комедии «Дожить до премьеры» — одном из лучших минских спектаклей начала 2010-х годов.

Являлась вокалисткой минскго ансамбля «Дилижанс-jazz».

Активно снималась в эпизодах сериалах («Вольф Мессинг: Видевший сквозь время», «Мухтар. Новый след» и других).
 
 
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По неподтвержденной информации у нее была онкология.
 
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