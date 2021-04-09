Источник материала: UDF



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Белсат

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 197 фамилий и несколько десятков компаний: страны ЕС подали свои предложения по 4-му пакету санкций Впрочем финальный список может быть заметно короче.

Советникпо международным вопросамрассказал в своем телеграм-канале, что вчера, 8 апреля, страны Евросоюза подали свои предложения по 4-му пакету санкций. В понедельник, 12 октября, должна состояться дискуссия по лицам и компаниям, которые туда попадут. После этого через неделю-две санкции могут быть объявлены.По его словам, планируется рассмотреть 197 фамилий и несколько десятков компаний.Однако он добавил: чтобы санкции были приняты, все страны ЕС должны на это согласиться. Поэтому финальный список может быть заметно короче.По данным Франака Вячорки, сейчас под международными санкциями находятся уже 327 имен. Это общая цифра людей в санкционных списках Евросоюза, Балтийских стран, США, Канады, Швейцарии.