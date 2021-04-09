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«Обоснование достаточно странное». Политологи – о решении Латушко создать партию

09.04.2021 13:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Обоснование достаточно странное». Политологи – о решении Латушко создать партию
Фото: TUT.BY
Руководитель Национального антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко объявил о намерении создать партию.

«Важно приступить к созданию политической структуры еще до ухода Лукашенко, чтобы иметь возможность своевременно отреагировать на политический вакуум, который образуется после этого события. Мы фактически работаем на опережение. Мы понимаем, что в текущих реалиях вряд ли возможно зарегистрировать партию, но заранее готовимся к тому, чтобы сделать это, как только в стране появятся политические и правовые условия», — объяснил Павел Латушко.


Он подчеркнул, что создание партии не означает ликвидацию НАУ.

Ранее о создании своей партии объявил Виктор Бабарико.

UDF поинтересовался у экспертов: как они оценивают инициативу Латушко?

«Единого консолидированного центра так и не сложилось, есть альянс разных структур»



Старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии UDF отметил, что с одной стороны Латушко можно понять.

«Обоснование достаточно странное». Политологи – о решении Латушко создать партию

Фото: eurobelarus.info

«При сложившемся вакууме политического лидерства внутри Беларуси вполне логично, что его пытаются заполнить разные силы, делая свои заявки на лидерство. Латушко тоже решил попробовать такую заявку», – сказал Егоров.


С другой стороны, считает он, инициатива все же вызывает вопросы о ее целесообразности.

«Обоснование для нее достаточно странное. Создавать партию для будущего, когда мы еще не выиграли настоящее, выглядит довольно бесперспективной затеей. До изменения ситуации в Беларуси для деятельности политических партий нет пространства. Создание новых структур может быть оправдано, только если это даст возможность выиграть в текущей ситуации и усилить общее демократическое движение, единое общественное движение по сопротивлению диктатуре», – полагает Егоров.


Не приедет ли процесс по созданию партий Бабарико и Латушко к расколу демократического движения?

«Скорее эти инициативы фиксирует имеющуюся ситуацию. Единого консолидированного центра так и не сложилось, есть альянс разных структур и разных политических лидеров. Альянс существует, но его участники имеют разные представления и устремления, опираются на разного типа ресурсы. Соответственно есть определенная конкуренция за внимание и влияние на белорусов», – отметил Егоров.


Неужели белорусские власти, которые завели не одно уголовное дело на Латушко и внесли его в список причастных к террористической деятельности, позволят появится в стране структуре во главе с ним?

«Скорее всего, конечно, нет. Но, возможно, здесь более интересен другой вопрос, который политолог Владимир Мацкевич задал в эфире «Белсата» Максиму Богрецову как представителю штаба Бабарико: что вы будете делать, если вас вдруг зарегистрируют?», – сказал Егоров.


«Это решение автоматически к расколу не ведет»


Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что желание думать о будущем после ухода Лукашенко выглядит логичным.

«Обоснование достаточно странное». Политологи – о решении Латушко создать партию

Фото: dw.com

«Кроме того, вес политика зависит либо от количество проголосовавших за него или рейтинга, либо от наличия устойчивых политических структур, стоящих за ним внутри Беларуси. У Латушко с этим есть определенные проблемы, поэтому с его стороны это также логичный шаг», – сказал Казакевич.


Как отнесутся к инициативе Латушко его коллеги по демократическому лагерю?

«Мне кажется, это решение автоматически к расколу не ведет, говорить о нем еще очень рано. И до этого среди субъектов демократического движения было разное видение ситуации и разные стратегии поведения. Вопрос в том, смогут ли основные демократические силы выработать правила политического взаимодействия, построить устойчивую политическую коалицию, основанную на взаимном доверии и общих демократических ценностях», – считает Казакевич.


Если это удастся, то негативных последствий с созданием новых партий удастся избежать. Если не удастся, то «единство демократических сил будет поставлено под вопрос».

Позволят ли белорусские власти появиться в стране структуре под руководством Латушко?

«Если не пробовать, то не узнаешь. Не думаю, что этот процесс будет простым, уверен, и сам Латушко это понимает. Наверное, он будет анализировать, какой будет реакция на его инициативу с различных сторон. Политические силы и лидеры должны пробовать разные механизмы и возможности для политической деятельности», – полагает Казакевич.
 
 
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«Создавать партию для будущего, когда мы еще не выиграли настоящее, выглядит бесперспективной затеей».
 
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