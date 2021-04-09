«Мэр» Минска хочет «срубить» денег на территориях вокруг МКАД

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил проанализировать, целесообразно ли строить паркинги вблизи Минской кольцевой автодороги (МКАД).





Как сообщает пресс-служба Мингорисполкома, под эти цели выделено 15 инвестиционных площадок, однако «инвесторы приобретать эти территории не спешат».

Кухарев во время объезда территории МКАД 9 апреля поручил проанализировать, целесообразно ли такое строительство, и при необходимости подумать над изменением функционального назначения этих площадок.

Градоначальник также подчеркнул, что надо тщательно обследовать, насколько эффективно используются территории производств, граничащих с МКАД.

«Вполне возможно, что после такой оценки вдоль транспортной артерии появятся дополнительные инвестплощадки», — отметил глава Мингорисполкома.

Возле Минской кольцевой дороги, сообщает пресс-служба, определены 52 площадки для инвесторов. Из них 8 предназначены для строительства торговых объектов, 13 для придорожного сервиса, 7 для возведения общественных зданий, по два участка запланированы под жилье и рекреационные зоны, по одному — под производство и инженерно-транспортные функции.

Будущие объекты проектируются на 21 участке, на трех — ведется строительство. Это сервисные центры с автосалонами на улицах Хмаринской и Машиностроителей, а также СТО на пр. Дзержинского.