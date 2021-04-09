ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Мэр» Минска хочет «срубить» денег на территориях вокруг МКАД

09.04.2021 13:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил проанализировать, целесообразно ли строить паркинги вблизи Минской кольцевой автодороги (МКАД).

«Мэр» Минска хочет «срубить» денег на территориях вокруг МКАД

Как сообщает пресс-служба Мингорисполкома, под эти цели выделено 15 инвестиционных площадок, однако «инвесторы приобретать эти территории не спешат».

Кухарев во время объезда территории МКАД 9 апреля поручил проанализировать, целесообразно ли такое строительство, и при необходимости подумать над изменением функционального назначения этих площадок.

Градоначальник также подчеркнул, что надо тщательно обследовать, насколько эффективно используются территории производств, граничащих с МКАД.

«Вполне возможно, что после такой оценки вдоль транспортной артерии появятся дополнительные инвестплощадки», — отметил глава Мингорисполкома.

Возле Минской кольцевой дороги, сообщает пресс-служба, определены 52 площадки для инвесторов. Из них 8 предназначены для строительства торговых объектов, 13 для придорожного сервиса, 7 для возведения общественных зданий, по два участка запланированы под жилье и рекреационные зоны, по одному — под производство и инженерно-транспортные функции.

Будущие объекты проектируются на 21 участке, на трех — ведется строительство. Это сервисные центры с автосалонами на улицах Хмаринской и Машиностроителей, а также СТО на пр. Дзержинского.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев поручил проанализировать, целесообразно ли строить паркинги вблизи Минской кольцевой автодороги (МКАД).
 
Новости дня
Новости разные
 
«Обоснование достаточно странное». Политологи – о решении Латушко создать партию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by