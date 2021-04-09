Сотрудница салона связи тайно оформляла SIM-карты на клиентов

Источник материала: Onliner

Работница салона связи в Молодечно без ведома клиентов оформляла на них SIM-карты. Об этом стало известно после обращения в милицию 48-летней женщины: она рассказала, что от нее требуют погасить задолженность за услуги связи по номеру, который она не оформляла. Милиция начала проверку, передает сайт УВД Минского облисполкома.

Сотрудники ОБЭП установили, что женщина обращалась в один из дилерских салонов связи для замены SIM-карты и уточнения информации из-за получения нового паспорта. Данные клиентки внесли в базу данных владельцев SIM-карт.

Оказалось, что 25-летняя сотрудница салона связи от имени мобильного оператора оформила на женщину SIM-карту без ее ведома. И это был не единичный случай — всего известно примерно о десяти пострадавших, и на каждом числилось по несколько SIM-карт.

Подозреваемая объяснила, что затеяла мошенническую схему в надежде, что подключение новых абонентов позволит поднять ей зарплату. Девушка ранее была судима за присвоение либо растрату в крупном размере, а также за служебный подлог. В салоне она уже не работает. Действия подозреваемой квалифицировали как служебный подлог, санкция уголовной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.