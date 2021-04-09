|
Вода превратилась в вино. В Бобруйске ручей неожиданно стал красного цвета
Источник материала: Onliner
Не успели мы привыкнуть к
«Обошел весь ручей, но так и не понял, почему он стал такого цвета», — поделился впечатлениями в группе «Типичный Бобруйск» Вячеслав. Другая жительница города предположила, что «отличился» один из местных производителей «кондитерки»: «Сливает такую воду к нам в канаву. Прошлые годы они лили белого цвета, сейчас такую».
Журналисты портала
|
Свежие газеты
Архив (Разное)