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Вода превратилась в вино. В Бобруйске ручей неожиданно стал красного цвета

09.04.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Не успели мы привыкнуть к лазурной (прямо-таки «мальдивской») реке в Могилеве, как со дна снова постучали. На этот раз всполошились жители Бобруйска. В один из дней городской ручей приобрел нетипичный оттенок: вода стала провокационно красной. Снимки с «социальным явлением» бобруйчане сделали 8 апреля. «Возле переулка Бахарова», — уточнил один из свидетелей превращения воды в вино.

«Обошел весь ручей, но так и не понял, почему он стал такого цвета», — поделился впечатлениями в группе «Типичный Бобруйск» Вячеслав. Другая жительница города предположила, что «отличился» один из местных производителей «кондитерки»: «Сливает такую воду к нам в канаву. Прошлые годы они лили белого цвета, сейчас такую».

Вода превратилась в вино. В Бобруйске ручей неожиданно стал красного цвета

Журналисты портала bobruisk.ru в поисках ответа обратились к заместителю начальника Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Игорь Солонович ответил, что предварительно источник загрязнения выявлен, ситуация находится на контроле у инспекции. Скорее всего, речь идет о красителе.

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Теги: Могилев
 
 
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Не успели мы привыкнуть к лазурной (прямо-таки «мальдивской») реке в Могилеве, как со дна снова постучали. На этот раз всполошились жители Бобруйска. В один...
 
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