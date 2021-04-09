Вода превратилась в вино. В Бобруйске ручей неожиданно стал красного цвета

Источник материала: Onliner

Не успели мы привыкнуть к лазурной (прямо-таки «мальдивской») реке в Могилеве, как со дна снова постучали. На этот раз всполошились жители Бобруйска. В один из дней городской ручей приобрел нетипичный оттенок: вода стала провокационно красной. Снимки с «социальным явлением» бобруйчане сделали 8 апреля. «Возле переулка Бахарова», — уточнил один из свидетелей превращения воды в вино.

«Обошел весь ручей, но так и не понял, почему он стал такого цвета», — поделился впечатлениями в группе «Типичный Бобруйск» Вячеслав. Другая жительница города предположила, что «отличился» один из местных производителей «кондитерки»: «Сливает такую воду к нам в канаву. Прошлые годы они лили белого цвета, сейчас такую».





Журналисты портала bobruisk.ru в поисках ответа обратились к заместителю начальника Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Игорь Солонович ответил, что предварительно источник загрязнения выявлен, ситуация находится на контроле у инспекции. Скорее всего, речь идет о красителе.