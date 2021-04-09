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МТС запустил бесплатную онлайн-школу по интернет-грамотности для людей старшего возраста
Источник материала: БДГ
МТС запустил бесплатную онлайн-школу по интернет-грамотности для людей старшего возраста #НаучиСвоихБлизких. Онлайн-курс включает 10 занятий: это лекции, практические задания и образовательные видеоролики, которые помогут освоить смартфон и планшет «с нуля».
Курс ведут опытные преподаватели онлайн. В группе — по 20-30 слушателей. Пройти занятия в режиме реального времени могут жители из любого уголка страны. На начальном этапе помогать слушателям могут дети и внуки.
Также освоить онлайн-навыки помогут
Также научат оплачивать коммуналку через ЕРИП, загружать приложения из Play Market и делать красивые фотографии на смартфон.
После прохождения онлайн-теста все учащиеся получат сертификат от МТС.
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МТС запустил бесплатную онлайн-школу по интернет-грамотности для людей старшего возраста #НаучиСвоихБлизких. Онлайн-курс включает 10 занятий: это лекции,...
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