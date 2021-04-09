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Законопроект: с силовиков снимают ответственность за вред от применения физической силы и оружия
Источник материала: KYKY>
Сотрудники органов внутренних дел смогут запрашивать и получать без письменного согласия физлиц сведения из инфосистем, содержащие персональные данные. У них появится возможность запрещать гражданам вести фото- и видеосъемку.
Силовикам позволят использовать оружие и спецсредства по своему усмотрению «с учетом складывающейся обстановки». Ранее это разрешалось, «если иными способами выполнение возложенных задач не представляется возможным»,
Подавление массовых беспорядков боевой и специальной техникой пропишут в законе.
Теперь депутаты должны рассмотреть законопроект во втором чтении. Позже, в случае одобрения, документ попадет в Совет Республики и на подпись к Лукашенко. После официальной публикации поправок новшества вступят в силу.
Обложка: TUT.by.
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Законопроект, уже принятый Палатой представителей в первом чтении, снимает с силовиков ответственность за вред, причиненный в результате (законного) применения...
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