Законопроект: с силовиков снимают ответственность за вред от применения физической силы и оружия

Источник материала: KYKY

Законопроект , уже принятый Палатой представителей в первом чтении, снимает с силовиков ответственность за вред, причиненный в результате (законного) применения физсилы, спецсредств, боевой техники, оружия.

Сотрудники органов внутренних дел смогут запрашивать и получать без письменного согласия физлиц сведения из инфосистем, содержащие персональные данные. У них появится возможность запрещать гражданам вести фото- и видеосъемку.

Силовикам позволят использовать оружие и спецсредства по своему усмотрению «с учетом складывающейся обстановки». Ранее это разрешалось, «если иными способами выполнение возложенных задач не представляется возможным», отмечает TUT.by.

Подавление массовых беспорядков боевой и специальной техникой пропишут в законе.

Теперь депутаты должны рассмотреть законопроект во втором чтении. Позже, в случае одобрения, документ попадет в Совет Республики и на подпись к Лукашенко. После официальной публикации поправок новшества вступят в силу.

Обложка: TUT.by.