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Ушел из жизни супруг Елизаветы II Принц Филипп

09.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Ему было 99 лет и до столетия оставалось несколько месяцев.

Ушел из жизни супруг Елизаветы II Принц Филипп

Супруг Елизаветы II Принц Филипп скончался — об этом сообщает Букингемский дворец.

Ушел из жизни супруг Елизаветы II Принц Филипп

Принц Филипп и королева Елизавета II поженились в 1947 году. У них родилось четверо детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принцы Эндрю и Эдвард. В 2017-м супруги отметили 70-летнюю годовщину со дня свадьбы. Этот королевский брак стал самым долгим в мировой истории.

 
 
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Ему было 99 лет и до столетия оставалось несколько месяцев.
 
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