Ушел из жизни супруг Елизаветы II Принц Филипп

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Ему было 99 лет и до столетия оставалось несколько месяцев.





Супруг Елизаветы II Принц Филипп скончался — об этом сообщает Букингемский дворец.

Принц Филипп и королева Елизавета II поженились в 1947 году. У них родилось четверо детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принцы Эндрю и Эдвард. В 2017-м супруги отметили 70-летнюю годовщину со дня свадьбы. Этот королевский брак стал самым долгим в мировой истории.