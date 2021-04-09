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Ушел из жизни супруг Елизаветы II Принц Филипп
09.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ему было 99 лет и до столетия оставалось несколько месяцев.
Супруг Елизаветы II Принц Филипп скончался — об этом сообщает Букингемский дворец.
Принц Филипп и королева Елизавета II поженились в 1947 году. У них родилось четверо детей: принц Чарльз, принцесса Анна, принцы Эндрю и Эдвард. В 2017-м супруги отметили 70-летнюю годовщину со дня свадьбы. Этот королевский брак стал самым долгим в мировой истории.
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Ему было 99 лет и до столетия оставалось несколько месяцев.
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