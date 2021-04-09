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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пограничники задержали троих жителей Витебской области по подозрению в организации контрабанды Пограничники задержали троих жителей Витебской области по подозрению в организации незаконного перемещения товарно-материальных ценностей через...

Пограничники задержали троих жителей Витебской области по подозрению в организации незаконного перемещения товарно-материальных ценностей через белорусско-литовскую границу. В ходе обысков в домах подозреваемых нашли коллекцию оружия и боеприпасов. Это 4 ружья, 182 боевых и охотничьих патронов различного калибра, магазин от автомата Калашникова, более 250 капсюлей для охотничьих патронов, около 400 гильз, более десятка пуль к патронам различных калибров, 6 банок с порохом, 15 емкостей с дробью, а так же предмет похожий на тротиловую шашку - является ли это вызывным устройством, установит экспертиза. Во всех обстоятельствах теперь разбираются следователи.