ДТП с детьми: ГАИ о причинах, профилактике и ответственности родителей

Источник материала: Sputnik Беларусь

01.05 ― об итогах акции "Берегите детей" ― какие нарушения чаще всего фиксирует ГАИ;

02.58 ― что делать водителю автомобиля, под колеса которого на проезжую часть выскочил ребенок, и как детям не стоит переходить дорогу;

04.47 ― о нарушениях при перевозке детей в автомобилях― креплении детских автокресел и ремнях безопасности;

07.49 ― почему родители не умеют правильно фиксировать детские кресла и пристегивать детей ремнями безопасности, советы ГАИ ― как правильно это делать;

08.56 ― о контроле дорожного движения возле школ и стихийных родительских парковках;

11.34 ―как ГАИ контролирует у школьников обязательное наличие световозвращающих элементов;

13.00 ― как дружинники помогают ГАИ, какие полномочия они имеют и как "деятельные бабушки и дедушки могут записаться в дружинники";

15.10 ― об областном слете юных инспекторов дорожного движения в Зубренке;

17.00 ― что представляет собой "фигурное вождение велосипеда";

17.44 ― о велосипедах, электросамокатах, сигвеях и их потенциальной опасности на тротуарах и проезжей части;

20.36 ― о ДТП с пьяными подростками-бесправниками и родительском контроле.

22.30 ― о будущих профилактических акциях ГАИ в отношении детей на дорогах.

Подробности беседы с представителями ГАИ Минской области о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма смотрите на видео.

Читайте также: