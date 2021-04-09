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ДТП с детьми: ГАИ о причинах, профилактике и ответственности родителей
09.04.2021 14:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
01.05 ― об итогах акции "Берегите детей" ― какие нарушения чаще всего фиксирует ГАИ;
© Photo : ГАИ Минской области
02.58 ― что делать водителю автомобиля, под колеса которого на проезжую часть выскочил ребенок, и как детям не стоит переходить дорогу;
04.47 ― о нарушениях при перевозке детей в автомобилях― креплении детских автокресел и ремнях безопасности;
07.49 ― почему родители не умеют правильно фиксировать детские кресла и пристегивать детей ремнями безопасности, советы ГАИ ― как правильно это делать;
08.56 ― о контроле дорожного движения возле школ и стихийных родительских парковках;
11.34 ―как ГАИ контролирует у школьников обязательное наличие световозвращающих элементов;
13.00 ― как дружинники помогают ГАИ, какие полномочия они имеют и как "деятельные бабушки и дедушки могут записаться в дружинники";
15.10 ― об областном слете юных инспекторов дорожного движения в Зубренке;
© Photo : ГАИ Бреста
17.00 ― что представляет собой "фигурное вождение велосипеда";
17.44 ― о велосипедах, электросамокатах, сигвеях и их потенциальной опасности на тротуарах и проезжей части;
20.36 ― о ДТП с пьяными подростками-бесправниками и родительском контроле.
22.30 ― о будущих профилактических акциях ГАИ в отношении детей на дорогах.
Подробности беседы с представителями ГАИ Минской области о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма смотрите на видео.
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