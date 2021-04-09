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ДТП с детьми: ГАИ о причинах, профилактике и ответственности родителей

09.04.2021 14:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

01.05 ― об итогах акции "Берегите детей" ―  какие нарушения чаще всего фиксирует ГАИ; 

© Photo : ГАИ Минской области
Маленький ребенок пострадал в лобовом ДТП в Радошковичах

02.58 ― что делать водителю автомобиля, под колеса которого на проезжую часть выскочил ребенок, и  как детям не стоит переходить дорогу;

04.47 ― о нарушениях при перевозке детей в автомобилях― креплении детских автокресел и ремнях безопасности;

07.49 ― почему родители не умеют правильно фиксировать детские кресла и пристегивать детей ремнями безопасности, советы ГАИ ― как правильно это делать;

08.56 ― о контроле дорожного движения возле школ и стихийных родительских парковках;

11.34 ―как ГАИ контролирует у школьников обязательное наличие световозвращающих элементов;

13.00 ― как дружинники помогают ГАИ, какие полномочия они имеют и как "деятельные бабушки и дедушки могут записаться в дружинники";

15.10 ― об областном слете юных инспекторов дорожного движения в Зубренке;

© Photo : ГАИ Бреста
Подросток-бесправник на Mercedes врезался в поезд в Пружанском районе

17.00 ― что представляет собой "фигурное вождение велосипеда"; 

17.44 ― о велосипедах, электросамокатах, сигвеях и их потенциальной опасности на тротуарах и проезжей части;

20.36 ― о ДТП с пьяными подростками-бесправниками и родительском контроле.

22.30 ― о будущих профилактических акциях ГАИ в отношении детей на дорогах.

Подробности беседы с представителями ГАИ Минской области о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма смотрите на видео.

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Теги: Брест
 
 
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