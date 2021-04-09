Источник материала: UDF



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«С глубокой скорбью ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа», — говорится в сообщении королевской семьи.

«Принц Филипп известен тем, что не приемлет любые комплименты. Но во всем он был постоянной поддержкой и советником», — сказала как-то в одном из своих публичных выступлений королева.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер муж королевы Великобритании принц Филипп Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке в возрасте 99 лет.

Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке в возрасте 99 лет.Филипп и Елизавета поженились в 1947 году. В монаршей семье родилось четверо детей. После коронации Филипп Маунтбаттен вынужден был отказаться от военно-морской карьеры и приступить к обязанностям принца-консорта. Он сопровождал Елизавету во всех государственных визитах и на многочисленных официальных мероприятиях. И лишь в 96 лет объявил, что уходит на пенсию.Два года назад Филипп добровольно отказался от водительских прав после того как попал в ДТП.В феврале принц Филипп был госпитализирован. Отмечалось, что это мера предосторожности, которую приняли его лечащие врачи, поскольку герцог почувствовал недомогание. В больнице он провел чуть меньше месяца и вернулся в Виндзорский замок в середине марта.