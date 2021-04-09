ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умер муж королевы Великобритании принц Филипп

09.04.2021 14:41 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Умер муж королевы Великобритании принц Филипп
Фото из открытых источников
Умер муж королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский. Об этом сообщает Букингемский дворец.


«С глубокой скорбью ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа», — говорится в сообщении королевской семьи.


Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке в возрасте 99 лет.

Филипп и Елизавета поженились в 1947 году. В монаршей семье родилось четверо детей. После коронации Филипп Маунтбаттен вынужден был отказаться от военно-морской карьеры и приступить к обязанностям принца-консорта. Он сопровождал Елизавету во всех государственных визитах и на многочисленных официальных мероприятиях. И лишь в 96 лет объявил, что уходит на пенсию.

Два года назад Филипп добровольно отказался от водительских прав после того как попал в ДТП.

«Принц Филипп известен тем, что не приемлет любые комплименты. Но во всем он был постоянной поддержкой и советником», — сказала как-то в одном из своих публичных выступлений королева.


В феврале принц Филипп был госпитализирован. Отмечалось, что это мера предосторожности, которую приняли его лечащие врачи, поскольку герцог почувствовал недомогание. В больнице он провел чуть меньше месяца и вернулся в Виндзорский замок в середине марта.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принц Филипп скончался сегодня утром в Виндзорском замке в возрасте 99 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
ДТП с детьми: ГАИ о причинах, профилактике и ответственности родителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by