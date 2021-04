Памёр прынц Філіп — муж каралевы Вялікай Брытаніі Элізабэт ІІ. Яму было 99 гадоў

Источник материала: Белсат

Прынц Філіп, герцаг Эдынбургскі, памёр ва ўзросце 99 гадоў. Пра гэта паведамляе Букінгемскі палац.

The Royal Family join with people around the world in mourning his loss.

Further announcements will be made in due course.

Visit https://t.co/utgjraQQv5 to read the announcement in full.