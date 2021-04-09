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На выходных гости Беларуси вынуждены будут сдавать валюту по сниженным курсам
Источник материала: Навiны
По итогам последних на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже все основные иностранные валюты сдали свои позиции.
Они завершили свои сессии на следующих позициях:
Это означает, что банки, работающие в Беларуси, снизят котировки валют в своих обменниках.
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По итогам последних на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже все основные иностранные валюты сдали свои позиции.
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