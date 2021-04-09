На выходных гости Беларуси вынуждены будут сдавать валюту по сниженным курсам

По итогам последних на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже все основные иностранные валюты сдали свои позиции.





Они завершили свои сессии на следующих позициях:

евро — 3,1436 белорусского рубля (-0,0199 пункта);

доллар — 2,6411 белорусского рубля (-0,021 пункта);

российский рубль — 3,4298 белорусского рубля за 100 российских (-0,0237 пункта).

Это означает, что банки, работающие в Беларуси, снизят котировки валют в своих обменниках.

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