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На выходных гости Беларуси вынуждены будут сдавать валюту по сниженным курсам

09.04.2021 14:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По итогам последних на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже все основные иностранные валюты сдали свои позиции.

На выходных гости Беларуси вынуждены будут сдавать валюту по сниженным курсам

Они завершили свои сессии на следующих позициях:

  • евро — 3,1436 белорусского рубля (-0,0199 пункта);
  • доллар — 2,6411 белорусского рубля (-0,021 пункта);
  • российский рубль — 3,4298 белорусского рубля за 100 российских (-0,0237 пункта).

Это означает, что банки, работающие в Беларуси, снизят котировки валют в своих обменниках.

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Теги: Курсы валют
 
 
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По итогам последних на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже все основные иностранные валюты сдали свои позиции.
 
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