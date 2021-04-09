«Яндекс» рассказал, что белорусы ищут о Гагарине, космонавтике и звездах

Источник материала: Tut.by

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. В честь 60-летнего юбилея этого события «Яндекс» проанализировал поисковые запросы белорусов и рассказал, чем именно мы больше всего интересуемся в теме космоса.



Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: NASA / Unsplash

В «Яндексе» уточняют: популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. И добавляет, что показатели имеет смысл сравнивать только в рамках одного рейтинга.

По результатам проводившегося в течение года анализа (с 22 марта прошлого года по 22 марта нынешнего) больше всего пользователей поисковика в Беларуси интересовало, «как погиб Гагарин» (100 баллов). Второй по популярности запрос с вопросительными словами и фамилией Гагарин, звучит так: «В каком году Гагарин полетел в космос» (73 балла). Остальные запросы — в разы менее популярные (от одного до четырех баллов). Например, «где родился Гагарин».

А вот — подборка самых популярных запросов, связанных с темой космоса. На первом месте «людмила, которая сгорела в космосе» (100 баллов). Вероятно, речь про распространенный миф о сгоревшей заживо советской женщине-космонавте 17 мая 1961 года. Второй интересующий белорусов вопрос — «какая температура в космосе» (79 баллов). Наконец, на третьей строчке (52 балла) немного нестандартный запрос: «как нарисовать космос».

А еще в «Яндексе» выяснили, какие планеты ищут чаще всего. Топ такой: Венера, Марс, Нептун, Юпитер, Уран, Плутон, Меркурий, Луна. А наиболее распространенный запрос о звездах звучит так: «Какие планеты на небе видны невооруженным глазом». Не менее популярен, на первый взгляд, довольно простой запрос: «Как называется ближайшая к нам звезда» (если что — Солнце).

Самый распространенный вопрос, связанный с Луной — сколько до нее лететь, а с Солнцем — во сколько его восход.