﻿ Неудачный прыжок паркурщика попал на камеру видеонаблюдения. Парня ищет полиция. 21.by
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Неудачный прыжок паркурщика попал на камеру видеонаблюдения. Парня ищет полиция

09.04.2021 14:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Паркурщик из австралийского города Перт явно не ожидал того, как закончится его (по всей видимости, обычная) тренировка. Парень решил запрыгнуть на крышу здания (как выяснилось, местного Института неврологии), но что-то пошло не так. В какой-то момент ряд кирпичей из основания, на которое он взобрался, отвалился от стены и рухнул вниз. К счастью, сам герой ролика не пострадал, однако теперь ему придется иметь дело с законом: сотрудники института написали заявление в полицию.

 
 
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В полицию позвонили из научного института: зданию был причинен ущерб.
 
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