Врач объясняет, откуда берется шум в ушах и как от него избавиться

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Не можете уснуть из-за звона в ушах? Или, может, шум в голове то появляется, то исчезает? В любом из этих случаев вам необходима консультация врача — оториноларинголог Алексей Перминов рассказал HEALTH.TUT.BY почему.

Алексей Перминов Врач-оториноларинголог высшей категории медицинского центра «ЛОДЭ», кандидат медицинских наук высшей категории медицинского центра «ЛОДЭ», кандидат медицинских наук

Почему появляется шум в ушах? Существует два основных вида шума в ушах (его еще называют тиннитусом ). Первый — объективный, то есть тот шум, который могут услышать другие люди: щелчки, звук движения крови по сосудам — характер таких шумов очень разный. Для определения этого шума иногда врач может использовать фонендоскоп . Причиной появления объективного шума могут быть нарушения в работе мышц уха, заболевания сосудов, височно-нижнечелюстного сустава, попадание в ухо насекомого и т.д. Второй вид шума в ушах — субъективный шум, то есть тот, который слышит только сам пациент. Такие шумы могут выматывать человека, причинять ему дискомфорт. Самый банальный пример того, что провоцирует субъективный шум в ухе, — серная пробка или инородное тело, застрявшее в слуховой трубе (например, кусочек ваты). Подобное можно легко устранить. К сожалению, причины шума в ухе весьма разнообразны: заболевания уха;

заболевания нервной системы, в том числе и психические расстройства;

болезни крови и болезни обмена веществ;

побочные эффекты лекарств, вредных веществ;

заболевания суставов и мышц (в области головы);

болезни сердца и сосудов. Среди частых причин тиннитуса — заболевания уха, проблемы с повышенным артериальным давлением, анемия. Еще один момент: очень часто субъективный ушной шум развивается на фоне присутствующего тревожного расстройства, стресса, невроза, которые со временем могут усиливать его. Получается «замкнутый круг» — шумит от невроза и сам шум еще больше усиливает невроз. Без помощи специалиста (психотерапевта, невролога либо психиатра) бывает крайне сложно выбраться из этого состояния.



Фото: Andrea Piacquadio, pexels.com

Когда из-за шума в ушах нужно идти к врачу? Обязательно нужно идти к врачу, если шум возник внезапно, сохраняется более нескольких часов. Отдельное внимание — на те шумы, которые сопровождаются ощущением головокружения, снижения слуха; если этот шум пульсирующий, односторонний и попросту вам мешает. Главная опасность шума в том, что он может быть признаком другого заболевания, которое нужно выявлять и лечить. Поэтому, по-хорошему, любой шум в ухе нужно как минимум обсудить с доктором. Если шум в ушах с двух сторон, стоит обратиться прежде всего к врачу общей практики или к неврологу; если в ухе с одной стороны либо сопровождается ощущением снижения слуха — начинать однозначно нужно с оториноларинголога. Субъективные шумы бывают очень разными, и один из вопросов, который задает врач на приеме: «Что вы слышите?» Потому что по характеру шума можно сориентироваться, где искать причину его появления. Оптимальный вариант — не только рассказать, что слышите звон, писк или стрекотание, а еще и попытаться его сымитировать. И в целом неплохо было бы подготовиться к приему врача: проследить, когда шум возникает, какая ситуация его провоцирует, продумать его характеристики, в какой ситуации он лучше слышен, а в какой — хуже. Также можно в течение нескольких дней измерять свое артериальное давление, и если оно повышено (норма — до 139/89), обратиться к терапевту, врачу общей практики или кардиологу.

Нужно волноваться, если шум в ушах у меня уже несколько лет? Если этот вопрос обсуждался с доктором ранее, были выполнены исследования слуха и ничего за последнее время не изменилось, то повода для волнения нет. Сам факт наличия шума не приводит к снижению слуха, однако эти два заболевания могут присутствовать одновременно. Если шум мешает вам жить, вызывает тревогу, то да, нужно сходить к врачу. Потому что с шумом можно что-то сделать, можно попытаться облегчить состояние. В любом случае рекомендуется выполнить аудиограмму , чтобы оценить, не сопровождается ли этот шум еще и снижением слуха. Если это односторонний шум или есть нарастающая динамика, он пульсирующий или сопровождается еще и головной болью либо головокружением, выделениями из уха — поход к врачу также обязателен.

Почему шум в ушах появляется только вечером? Чаще всего это связано с маскирующим действием других звуков, которые окружают нас днем. А когда человек находится наедине с собой, эффект от этих звуков снижается и шум становится более заметным.

В каких случаях шум в ушах безобиден? Когда шум возникает после громкого звука или интенсивной нагрузки на ухо, но проходит в течение нескольких минут. Это не столько безобидный шум, сколько ситуация, в которой можно ничего не делать.



Фото: Ksenia Chernaya, pexels.com

Что будет, если шум в ухе не лечить? Нередко шум, особенно часто односторонний, является следствием заболевания наружного и среднего уха, и в таком случае есть риск снижения слуха. Также тиннитус может влиять на качество жизни и провоцировать неврозы.

Как лечат шум в ушах? Идиопатический тиннитус, который не является следствием заболевания и не сопровождается снижением слуха, можно заглушить. Например, часто рядом с кроватью ставят устройства, издающие легкий звук, который маскирует шум в голове. Существуют психологические методики, которые позволяют расслабиться и не фокусироваться на звуке. Как вариант — медитация. Нередко при длительном шуме в ушах необходима помощь психотерапевта. Есть также вариант, грубо говоря, тренировки: когда человек специально слушает шум, который максимально похож на тот, что у него в голове. Это позволяет привыкнуть и научиться игнорировать тиннитус. Для этого существуют специальные приложения для смартфонов. Отдельно нужно упомянуть психологическую поддержку. Так, существуют даже ассоциации, интернет-сообщества пациентов, страдающих ушным шумом. К сожалению, в большинстве своем они ориентированы на англоязычную аудиторию. Если говорить про шум в ухе, который связан с тугоухостью, то одним из пунктов лечения является своевременное слухопротезирование, то есть подбор и ношение слухового аппарата. Потому что как раз полноценная информация, поступающая из уха в мозг, позволяет и маскировать шум, и не дает ему прогрессировать.

Что нужно делать, чтобы шум в ухе не появлялся? Если дело в артериальной гипертензии, необходимо постоянно принимать препараты, которые назначает терапевт или кардиолог, проходить регулярные обследования. Нужно отказаться от курения, которое тоже усугубляет проблему. И всегда помните про защиту ушей от резких звуков. Если предстоит работа со станком или дрелью, громкой музыкой, нужно использовать беруши или промышленные наушники. В быту, если вы, например, решили просверлить в стене отверстие, самый простой вариант защиты — обычные наушники.