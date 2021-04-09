Применять спецсредства и оружие «по своему усмотрению», запрещать съемку. Что хотят разрешить силовикам но новому закону

Источник материала: Onliner

В Беларуси собираются внести изменения в ряд законов о работе силовиков. В частности, речь идет о законах «О внутренних войсках Министерства внутренних дел», «Об органах внутренних дел», «О Государственной границе» , «Об органах государственной безопасности». Изменения уже прошли первое чтение в Палате представителей.

Новшества касаются работы военнослужащих внутренних войск, сотрудников милиции, должностных лиц таможни, сотрудников органов погранслужбы, органов госбезопасности. Им хотят разрешить использовать физическую силу, спецсредства и оружие «по своему усмотрению с учетом складывающейся обстановки, характера преступления, административного правонарушения и личности правонарушителя». Проект закона размещен на Национальном правовом интернет-портале.

Сейчас в законодательстве прописано условие «если иными способами выполнение задач не представляется возможным». В то же время перед применением спецсредств или оружия нужно предупредить об этом и стремиться «причинить наименьший вред», эти нормы есть сейчас, и их хотят сохранить.

Изменения могут коснуться в том числе статьи 28 закона «Об органах внутренних дел» о применении спецсредств. Имеется в виду использование таких вещей, как наручники, резиновые палки, средства связывания, специальные химические вещества и т. п. Если сейчас вид спецсредства и интенсивность его применения определяются правилами применения спецсредств, то по новому законопроекту — «по усмотрению» сотрудника органов внутренних дел, упоминание о правилах исключено.

В этой же статье 28 сейчас прописано, что спецсредства могут применяться при задержании и доставлении в органы внутренних дел лиц, «если они оказывают неповиновение или сопротивление», — в новом законе эту часть в кавычках хотят исключить.

Применение боевой техники для «пресечения массовых беспорядков»

Согласно проекту закона сотрудники милиции смогут получать без письменного согласия физлиц «сведения из информационных систем, в том числе содержащие персональные данные». Кроме того, у них также будет право запрещать гражданам проведение видеозаписи, фото- и киносъемки.

Предлагается также расширить список случаев, когда можно применять боевую и спецтехнику. Ее разрешат использовать для «пресечения массовых беспорядков».