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Водитель Lexus уверен, что Mercedes намеренно отправил его в отбойник: «Нужно видео, чтобы привлечь его по максимуму»

09.04.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера, 8 апреля, утром на выезде из Минска по трассе М4 (Минск — Могилев) столкнулись два автомобиля — Lexus и Mercedes. Нехорошо столкнулись, впритирку, Lexus к тому же притерся к отбойнику. Водитель этого автомобиля уверен, что автомобилист на Mercedes «бортовал» его намеренно. Разобраться в случившемся помогли бы очевидцы, в особенности если авария попала в поле зрения видеорегистратора.

Версия водителя Lexus

ДТП случилось примерно в 8:30 в районе поворота на Сосны. Участники — черный Lexus IS250 с российскими регистрационными знаками и серебристый Mercedes A-Class с номерами 2-го региона (Витебская область).

— Проехав заправку А-100 на могилевской трассе, я двигался со скоростью 90 км/ч по крайнему левом ряду, опережая другие автомобили, — рассказал корреспонденту Onliner водитель Lexus. — Впереди была абсолютно пустая дорога, только в крайнем левом ряду «тошнил» Mercedes. Я вежливо поморгал ему дальним светом, прося тем самым уступить дорогу. Не висел на хвосте, соблюдал дистанцию. На неоднократные просьбы водитель не реагировал. Тогда я перестроился правее и стал опережать его. В этот момент Mercedes ускорился, не давая себя опередить. Мне тоже пришлось ускориться, чтобы все-таки завершить начатое. В том месте ограничение скорости — 80 км/ч. Я понял, что превышаю максимально разрешенную скорость, и немного притормозил.

В целом картина понятна, и подобное на дороге мы видели не раз. Другое дело, что обычно такие конфликты не приводят к авариям, а в этот раз произошло именно так.

— Водитель Mercedes обиделся. Наверное, на то, что я ему моргал или что опередил, а может, на то, что притормозил перед ним. Он резко перестроился во второй ряд, попытался опередить меня, чтобы снова ехать впереди, но мощности не хватило. И тогда он умышленно начал смещаться в мой ряд, — утверждает наш читатель. — Произошло столкновение, удар был в мое правое переднее крыло. Меня отбросило на разделительный отбойник. Причем водитель Mercedes продолжил придавливать меня к отбойнику, об этом свидетельствуют глубина повреждения и цвет металла, который посинел от перегрева. Это было явно сделано умышленно, иначе при касании ограждения я мог бы повернуть руль вправо и перестать тереться о него.





Действительно, если это ДТП попало на видео, запись все расставила бы по своим местам.

— Я резко нажал на тормоз. Так как водитель продолжал давить меня в отбойник, его развернуло перпендикулярно моему авто, и я продолжил толкать его вперед передним бампером, упершись в его левые двери. Потом его еще несколько раз развернуло, и он выехал на обочину, там и остановившись. Я остался стоять в крайнем левом ряду, — отметил собеседник.

На место вызвали ГАИ.

— Я рассказал, как все случилось, а водитель Mercedes стал утверждать, что это я в него врезался. Но ведь это даже не логично: я еду в третьем ряду, он — во втором, если я его бью, то мы оба улетаем вправо, а если он меня — то в отбойник, что и произошло. В общем, он не сознается. Думаю, ГАИ и так разберется, но нужно видео, чтобы привлечь его по максимуму за умышленное ДТП. Считаю, что таким людям не место на дороге, — подытожил водитель.





Он попросил очевидцев ДТП откликнуться. Связь можно держать непосредственно с ГАИ или же с редакцией: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich. Версию другого участника инцидента мы также готовы выслушать.


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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Вчера, 8 апреля, утром на выезде из Минска по трассе М4 (Минск — Могилев) столкнулись два автомобиля — Lexus и Mercedes. Нехорошо столкнулись, впритирку, Lexus к тому же...
 
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