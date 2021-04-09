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Умер принц Филипп
Источник материала: Onliner
Умер муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп. Об этом сообщил Букингемский дворец.
«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», —
(будет дополнено)
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Умер муж британской королевы Елизаветы II принц Филипп. Об этом сообщил Букингемский дворец.Читать далее…
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