ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Приговор брестским блогерам Кабанову и Петрухину в Могилеве озвучат 14 апреля

09.04.2021 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Приговор брестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову в Могилеве озвучат 14 апреля. Его должны были огласить в пятницу, но судья назвала другую дату, сообщают правозащитники.



Петрухина и Кабанова обвиняют в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок", в "оскорблении представителя власти", а первого еще и в "оскорблении судьи". Прокурор запросила для блогеров максимально возможные сроки наказания — по три года колонии общего режима. Политзаключённых лишили последнего слова.

Суд Октябрьского района Могилева начал рассмотрение уголовного дела брестских блогеров и общественных активистов Сергея Петрухина и Александра Кабанова 11 февраля. Еще в тот день их удалили "за нарушение порядка судебного заседания". Блогеры выразили недоверие и судье, и прокурору, требовали, чтобы процесс шел на белорусском языке. Ходатайства не были удовлетворены.

Петрухина и Кабанова задержали еще в начале лета 2020 года, до президентских выборов. Сначала был административный арест, а затем завели уголовные дела. Они признаны политзаключёнными.

В марте в могилевской тюрьме № 4 Сергея Петрухина помещали в карцер.
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приговор брестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову в Могилеве озвучат 14 апреля. Его должны были огласить в пятницу, но судья назвала другую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Применять спецсредства и оружие «по своему усмотрению», запрещать съемку. Что хотят разрешить силовикам но новому закону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by