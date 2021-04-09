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Белорусский рубль штормит

09.04.2021 15:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский рубль штормит
Иллюстративное фото
Еще два дня назад он резко подешевел к доллару, а 9 апреля обновил семимесячный рекорд роста.

Торги на белорусской бирже 9 апреля завершились обвалом доллара, евро и российского рубля.

В частности, курс доллара обвалился на 0,0210 BYN - до 2,6411 BYN.

Курс евро упал на 0,0199 BYN - до 3,1436 BYN/EUR.

Курс российского рубля рухнул на 0,0237 BYN - до 3,4298 BYN/100 RUB.

В целом по итогам торгов валютная корзина подешевела на 0,73%. Это максимум за последние 218 дней.
 
 
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В целом по итогам торгов валютная корзина подешевела на 0,73%.
 
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