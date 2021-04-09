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Белорусский рубль штормит
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Торги на белорусской бирже 9 апреля завершились обвалом доллара, евро и российского рубля.
В частности, курс доллара обвалился на 0,0210 BYN - до 2,6411 BYN.
Курс евро упал на 0,0199 BYN - до 3,1436 BYN/EUR.
Курс российского рубля рухнул на 0,0237 BYN - до 3,4298 BYN/100 RUB.
В целом по итогам торгов валютная корзина подешевела на 0,73%. Это максимум за последние 218 дней.
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В целом по итогам торгов валютная корзина подешевела на 0,73%.
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