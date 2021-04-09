Гродненчанина, подпалившего двери «опорника», отправили в колонию на два года

Суд Ленинского района Гродно приговорил местного жителя Александра Красницкого к двум годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима, сообщает сайт Верховного суда Беларуси.





Суд признал Красницкого виновным по двум статьям: хулиганство (ч. 1 ст. 339 УК) и уклонение от отбывания предыдущего наказания (ст. 415 УК). По первой статье он наказан годом колонии, по второй — двумя. Общий срок составил два года и один месяц (большее наказание поглотило меньшее, также к наказанию добавлен частично не отбытый предыдущий срок).

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

По официальной версии, 3 ноября прошлого года Красницкий облил горючей смесью дверь опорного пункта милиции Ленинского района Гродно и поджег ее. Повреждение двери оценили в 83 рубля 17 копеек. В тот же день Красницкого задержали.

В 2018 году Красницкого приговорили к полутора годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа за насилие или угрозу насилия над сотрудником милиции. В последнее время он работал в России. По разным причинам он нарушал условия «домашней химии», не всегда вовремя отмечался в милиции.

Красницкий полностью признал свою вину в поджоге, частично в уклонении от отбывания наказания.

«Меня обидело, что меня несправедливо осудили по статье 364. Я хотел просто загадить двери опорного пункта, просто запачкать их», — заявил он на суде, объясняя свой поступок.

Ранее в видеоролике, записанном МВД, Красницкий отмечал, что его поступок не был политически мотивированным.