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С 12 апреля на границе с Литвой заработают еще три пункта пропуска
Источник материала: Tut.by
С 12 апреля на белорусско-литовской границе к функционирующим пунктам пропуска — Каменный Лог (Мядининкай), Котловка (Лаворишкес), Бенякони (Шальчининкай) и Привалка (Райгардас) — прибавятся еще три. Об этом
Пересечение белорусско-литовской границы возобновится в пунктах пропуска Видзы (Тверячус), Лоша (Шумкас) и Лынтупы (Папялякис). Однако в них будут действовать определенные ограничения.
Пункт пропуска Видзы (Тверячус) будет предназначен для пересечения границы всеми гражданами, грузовыми порожними транспортными средствами и транспортными средствами массой до 3500 кг с числом мест для пассажиров не более восьми, а также для перемещения товаров для личного пользования.
В Лоше (Шумкас) границу смогут пересечь все лица независимо от их гражданства, транспортные средства массой до 3500 кг с числом мест для пассажиров не более восьми. Здесь также допускается перемещение товаров для личного пользования.
Границу в Лынтупах (Папялякис) можно будет пересечь только на грузовиках, перемещающих крупногабаритные или тяжелые грузы (при наличии соответствующего разрешения).
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Однако в них будут действовать определенные ограничения.
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