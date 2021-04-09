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С 12 апреля на границе с Литвой заработают еще три пункта пропуска

09.04.2021 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 12 апреля на белорусско-литовской границе к функционирующим пунктам пропуска — Каменный Лог (Мядининкай), Котловка (Лаворишкес), Бенякони (Шальчининкай) и Привалка (Райгардас) — прибавятся еще три. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пересечение белорусско-литовской границы возобновится в пунктах пропуска Видзы (Тверячус), Лоша (Шумкас) и Лынтупы (Папялякис). Однако в них будут действовать определенные ограничения.

Пункт пропуска Видзы (Тверячус) будет предназначен для пересечения границы всеми гражданами, грузовыми порожними транспортными средствами и транспортными средствами массой до 3500 кг с числом мест для пассажиров не более восьми, а также для перемещения товаров для личного пользования.

В Лоше (Шумкас) границу смогут пересечь все лица независимо от их гражданства, транспортные средства массой до 3500 кг с числом мест для пассажиров не более восьми. Здесь также допускается перемещение товаров для личного пользования.

Границу в Лынтупах (Папялякис) можно будет пересечь только на грузовиках, перемещающих крупногабаритные или тяжелые грузы (при наличии соответствующего разрешения).

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Однако в них будут действовать определенные ограничения.
 
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