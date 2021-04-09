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Xiaomi разрабатывает собственный 5G-чип
Источник материала: Onliner
Китайские бренды Oppo и Xiaomi трудятся над собственными 5G-чипами,
Предположительно, Xiaomi и Oppo выкатят свои чипы в конце этого года либо в начале нынешнего. Также над своим 5G-чипом работает компания Unisoc — китайский производитель электроники для мобильных устройств.
Новость о разработке 5G-решений появилась на фоне информации о дефиците компонентов для мобильных чипов, что в некоторых случаях приводит к сложностям с поставкой продукции заказчикам. Фабрики отмечают, что теперь клиенты предпочитают заключать долгосрочные контракты для гарантии поставок.
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
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Китайские бренды Oppo и Xiaomi трудятся над собственными 5G-чипами, сообщает ресурс DigiTimes. Это позволит компаниям потеснить доминирующие позиции Qualcomm и MediaTek на растущем...
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