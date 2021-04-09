Xiaomi разрабатывает собственный 5G-чип

Источник материала: Onliner

Китайские бренды Oppo и Xiaomi трудятся над собственными 5G-чипами, сообщает ресурс DigiTimes. Это позволит компаниям потеснить доминирующие позиции Qualcomm и MediaTek на растущем рынке решений для сетей пятого поколения.

Предположительно, Xiaomi и Oppo выкатят свои чипы в конце этого года либо в начале нынешнего. Также над своим 5G-чипом работает компания Unisoc — китайский производитель электроники для мобильных устройств.

Новость о разработке 5G-решений появилась на фоне информации о дефиците компонентов для мобильных чипов, что в некоторых случаях приводит к сложностям с поставкой продукции заказчикам. Фабрики отмечают, что теперь клиенты предпочитают заключать долгосрочные контракты для гарантии поставок.