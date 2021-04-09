ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мировая инфляция ударила по Китаю

09.04.2021 15:41 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Пожар инфляции, вспыхнувший в прошлом году на рынках продовольствия, сырья и транспортных перевозок, добрался до второй крупнейшей экономики мира.

Официальная статистика Китая зафиксировала рекордный почти за 3 года рост цен на уровне производителей промышленной продукции.

В марте он составил 4,4%, в 2,5 раза превысив февральский показатель (1,7%) и на 0,8 п.п. - консенсус-прогноз аналитиков, сообщает Bloomberg.

Отгрузочные цены поползи вверх по широкой номенклатуре товаров, а в отдельных секторах рост стал двузначным. Цены производителей металлургической продукции взлетели на 21,5% год к году, в химической промышленности инфляция достигла 11,4%, а в нефтепереработке - 13,9%.

На уровне потребителей этот рост пока незаметен: инфляция в марте, хотя и разогналась вдвое, составила ничтожные 0,4%. Однако этот процесс будет набирать обороты, по мере того, как производители перекладывают затраты по цепочке вплоть до конечного покупателя, отмечает главный экономист New Zealand Banking Group Реймон Йонг.

Ускорение инфляции снижает реальную доходность китайского юаня и провоцирует продажи на долговом рынке, тем более что ставки американских облигаций - как государственных, так и корпоративных - улетают в небеса.

По итогам марта впервые за два года был зафиксирован отток иностранных инвесторов из китайского суверенного долга, отмечает Bloomberg. И хотя он стал относительно небольшим - 3,2 млрд долларов - это первый случай чистых продаж за месяц после 24 месяцев беспрерывных покупок.

Отток капитала ударил по юаню, который в марте пережил самое сильное снижение с августа 2019 года, потеряв 1,7% к доллару.

 «Растущие доходности treasuries всегда создают угрозу оттока капитала с развивающихся рынков, но чистые продажи все же довольно редкий случай», - говорит Дариус Ковальчук, главный экономист по Китаю Credit Agricole CIB в Гонконге.

 «Данные говорят о том, что иностранный интерес к китайским государственным и прочим бондам будет органичен по мере того, как растут доходности в США, а это скорее всего будет продолжаться весь год», - добавляет эксперт.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар инфляции, вспыхнувший в прошлом году на рынках продовольствия, сырья и транспортных перевозок, добрался до второй крупнейшей экономики мира.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бизнес-школа Джека Ма прекратила работу под давлением властей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by