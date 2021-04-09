Oops! В Борисове за 3 месяца не нашлось желающих работать танкистами и водителями БМП

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Военные предлагают работу механикам-водителям танков Т-72 и боевых машин пехоты. Гарантируют стабильную заработную плату в 700 рублей в месяц и односменный режим работы.





Впервые подобное предложение было опубликовано в декабре минувшего года. Тогда воинская часть 32347 искала десять человек на такую работу. В январе потребности выросли — объявлено было уже о наличии 15 свободных вакансий.





С тех пор прошло уже почти три месяца, а предложение по-прежнему актуально.