|
Аналитик: «Сокращение диппредставительств Беларуси станет еще одним доказательством потери суверенитета»
09.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По мнению Виктории Василевич, это порадует Москву.
Эксперт Аналитического центра «Стратегия» не исключает, что
— Я так понимаю, что закрытие дипмиссий произойдет в тех государствах, которые поддержали желание народа Беларуси о выборах, требования об освобождении политзаключенных и наказании виновных в убийствах и насилии, — прокомментировала Виктория Василевич на
Фактор экономической целесообразности диппредставительств, на которые ссылаются белорусские власти, аналитик поставила под сомнение.
— Экономическая эффективность совершенно никаким образом не является основным фактором оценки результата деятельности диппредставительств. Это примерно как, если вспомнить о том, что несколько лет назад Лукашенко сказал высокой науке, НАН РБ, что она должна приносить прибыль в бюджет страны, все проекты должны быть переведены на самоокупаемость, в общем, чтобы Академия наук зарабатывала сама на себя. Где сегодня Академия наук Республики Беларусь, все мы видим.
Теперь «сито» экономический эффективности наброшено на дипломатические представительства. Понятно, что ни в одной стране мира основной задачей дипмиссий не является экономическая эффективность.
Представительство страны в культурном плане, в плане развития взаимоотношений во всех сферах, в том числе и в науке, — это задача дипмиссий. Они, в принципе, анализируют страны пребывания и дают обратную связь своему государству о том, что наиболее интересно, что наиболее выгодно и что наиболее экономически целесообразно, — отметила эксперт.
Сокращение диппредставительств Беларуси, по ее мнению, станет еще одним доказательством
— Безусловно, это порадует Москву. Если белорусские диппредставительства будут где-то закрыты, то интересы Беларуси в этих странах будут продвигаться через российские представительства.
И еще один аспект — это потеря суверенитета Республики Беларусь. Она очень откровенно будет выражаться в сокращении дипломатических представительств суверенного государства в мире, — полагает Виктория Василевич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аналитик: «Сокращение диппредставительств Беларуси станет еще одним доказательством потери суверенитета»
По мнению Виктории Василевич, это порадует Москву.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)