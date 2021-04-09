Каким прогнозируется подорожание товаров и услуг в 2021 году в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МАРТтак называемую "тарифную тетрадь", в которой отражены примерные сроки роста регулируемых государством цен. В частности, это касается проезда в транспорте, билетов на поезда, ожидается и очередное "утяжеление" жировок.

Согласно прогнозу ведомства, подорожать должно образование (как высшее, так и средне-специальное), мобильная связь, электросвязь, интернет, услуги почты, табачная продукция, алкоголь и ряд других позиций.

Министерство при этом уточняет, что решения по изменению регулируемых цен будет приниматься в частности исходя из экономической ситуации в стране, инфляции и доходов белорусов.