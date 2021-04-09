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Врачи объяснили, что ускоряет старение в 6 раз

09.04.2021 15:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Врачи объяснили, что ускоряет старение в 6 раз
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Ученые выявили факторы, резко ускоряющие старение человеческого организма. Об этом говорится в исследовании Мичиганского университета.

Американские исследователи провели эксперимент с 250 стажерами.

Перед тренировкой они измеряют длину теломер, которые защищают ДНК от повреждений во время деления клеток. По мнению экспертов, эти теломеры являются маркером старения клеток. Чем старше человеческие клетки, тем короче теломер ДНК.

Эксперты провели такое же измерение для студентов после окончания учебы. Оказывается, при интенсивных исследованиях и постоянных умственных нагрузках старение ДНК увеличивается примерно в 6 раз!

Ученые убеждены, что к такому негативному эффекту приводят длительный стресс, продолжительное напряжение мозга и параллельная тяжелая работа.

Таким образом, оказывается, что эти факторы значительно снижают молодость клеточной ДНК.
 
 
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Американские исследователи провели эксперимент с 250 стажерами.
 
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