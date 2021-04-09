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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Врачи объяснили, что ускоряет старение в 6 раз Американские исследователи провели эксперимент с 250 стажерами.

Американские исследователи провели эксперимент с 250 стажерами.Перед тренировкой они измеряют длину теломер, которые защищают ДНК от повреждений во время деления клеток. По мнению экспертов, эти теломеры являются маркером старения клеток. Чем старше человеческие клетки, тем короче теломер ДНК.Эксперты провели такое же измерение для студентов после окончания учебы. Оказывается, при интенсивных исследованиях и постоянных умственных нагрузках старение ДНК увеличивается примерно в 6 раз!Ученые убеждены, что к такому негативному эффекту приводят длительный стресс, продолжительное напряжение мозга и параллельная тяжелая работа.Таким образом, оказывается, что эти факторы значительно снижают молодость клеточной ДНК.